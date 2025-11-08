ראשי מפלגות האופוזיציה קיימו הערב (מוצאי שבת) פגישה שבה דנו ב"קידום האסטרטגיה של הגוש לניצחון בבחירות".

בפגישה נטלו חלק ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן; יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט, יו"ר כחול לבן בני גנץ ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן.

ראשי האופוזיציה הודיעו על כוונתם להיאבק בחקיקת חוק הגיוס והצהירו יילחמו ב"ניסיונות נוספים לפגיעה במערכת המשפט".

"בכוונתנו להילחם נגד חוק ההשתמטות. בכנסת, ברחובות ובזירה המשפטית. בשל העומס הכבד על משרתי הסדיר והמילואים - אנו דורשים מהצבא לפעול על פי חוק ולהגביר את המאמצים לגיוס החרדים. רובו המוחלט של עם ישראל רוצה גיוס שווה לכולם ואנחנו נלחם שזה יקרה.

המשך ניסיונות הפגיעה במערכת המשפט וחוקי התקשורת הם חזרה מלאה של ההפיכה המשטרית וניסיון להתערבות במערכת הבחירות בשנת בחירות- לא נאפשר זאת ונאבק בכך. נמשיך לפעול בכל הכוח להביא לבחירות במהירות האפשרית מתוך אמונה שלמה כי חידוש האמון וועדת חקירה ממלכתית הם ורק הם יביאו לשיקום האמון בין אזרחי המדינה ומוסדותיה", נמסר מטעם ראשי המפלגות.