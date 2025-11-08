הרב שמעון זרביב, ראש הישיבה התיכונית "ראשית חכמה" באלעד, הודיע על פסק זמן מתפקידו. ההחלטה התקבלה בעקבות טענות לשינוי בצביון הרוחני של המוסד, לדבריו.

גורמים המעורים בפרטים מסבירים, "הרב לוקח פסק זמן כדי לחשוב על הכיוון של הישיבה ולקבל החלטות, הרב מרגיש שלוקחים את הישיבה מישיבה תיכונית והופכים אותה לתיכון, נכנסה רוח אחרת שלא מתאימה לישיבה".

במהלך השבועות האחרונים התקיימו הפגנות מצד תלמידים שתמכו ברב זרביב, ומחו על מה שהגדירו כפגיעה בזהות התורנית של הישיבה. חלק מהמחאות כוונו כלפי הנהלת רשת החינוך "עתיד".

מהנהלת הרשת נמסר לערוץ 7 כי ההתייחסות תיעשה דרך משרד החינוך. במשרד מסרו: "הרב שמעון זרביב הוא איש חינוך מוערך ואהוב, ולא פוטר מתפקידו. בישיבה לא מלמדות מורות, ושעות הלימוד התורניות לא קוצצו. הישיבה פועלת בליווי שוטף של משרד החינוך, מתוך הערכה רבה לעשייה החינוכית במקום. המשרד רואה חשיבות בשמירה על כבודם של כלל העוסקים בחינוך, ולא ייכנס לפרטים הנוגעים לסוגיות פנים־ישבתיות".