רגע המעצר ליד בית הפצ"רית איציק שאג

שוטרים פעלו הערב (מוצאי שבת) באלימות נגד האח השכול רס"ן דובי יודקין, אחיו של סרן ישראל יודקין ז"ל הי"ד, לאחר שהפגין מול ביתה של הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי.

"אני נמצא עכשיו בהפגנה נגד האישה שבגדה ושיקרה בכל יסודותיה של הדמוקרטיה - העלובה יפעת תומר ירושלמי. האישה הזו שיקרה לבג"ץ האישה הזו שיקרה לממשלה. האישה הזו שיקרה וביזתה את כל ערכי צה"ל ולוחמי צה"ל. האישה הזו גם אחרי שנתפסה והודתה בפשעיה המשיכה להסתובב חופשי ובכך גרמה להעלותם של עשרות מאות של ראיות שסיכוי נמוך שאנחנו כאזרחים במדינה דמוקרטית נזכה לראות", כתב יודקין.

דובי יודקין: השוטרים תקפו אותי ושיחררו אותי אחרי שקלטו שזה צולם אביעד גדות

"במקום לשבת בכלא, האישה הזו יושבת בביתה עם משפחתה ונהנית לה מחופש ובטח ממשיכה להעלים ראיות. כידוע הפצ"רית מסתתרת בימים אלו בביתה. הגעתי להפגין מול ביתה כאזרח שהדמוקרטיה חשובה לו ולפתע ניגש אלי שוטר והחל לדחוף אותי לכל עבר (הכל מתועד) ותוך כמה שניות מצאתי את עצמי חוטף אגרופים בעיטות לכל הגוף ולראש ע"י קבוצת שוטרים בריונית שפעלו ללא שום סמכות וללא שום קשר לחוק", סיפר.

"לאחר כמה דקות שאני אזוק הגיע מפקד התחנה והבין שהשוטרים עשו פשעים חמורים ובשביל לחפות על כך - דרש לשחרר אותי ולהחזיר לי את כל החפצים שנלקחו ממני.

בהמשך אגיש נגד השוטרים תלונה במח"ש. תבינו, האישה הפושעת הזו חופשיה בביתה... ואילו אני כאזרח שומר חוק מוצא את עצמי חוטף מכות רצח מאלו האמורים לאכוף את החוק.. מהגוף שהיה אמור לעצור אותה כבר ברביעי לפני שבועיים".

"יש פה עודף כוח ועוד מוטיבציה לשוטרים בשטח כשמדובר באזרחים פשוטים, אבל כשמדובר בעבריינים גדולים שצוחקים על כולנו החוק ה והאכיפה פתאום שונים...בושה", חתם.