שירות התעסוקה מפרסם הבוקר (ראשון) דו"ח מקיף על מצב הצעירים בשוק העבודה, החושף תמונה מדאיגה של ירידה מתמשכת בשיעורי ההשתתפות של צעירים בכוח העבודה בישראל.

הדו"ח מצביע על כך שהירידה חדה במיוחד בקרב גברים צעירים בגילאי 20-29 - קבוצת גיל שבעבר התאפיינה ברמות תעסוקה גבוהות.

לפי הממצאים, שיעור האבטלה הרשמי של צעירים בישראל אמנם נמוך יחסית למדינות המערב - 5.2% בלבד לעומת 10% בארצות הברית ו־11.1% בממוצע מדינות ה־OECD - אך הנתון מטעה: רבים מהצעירים כלל אינם נכללים בכוח העבודה, משום שאינם עובדים ואינם מחפשים עבודה, ובחלק גדול מהמקרים נמצאים בלימודים אקדמיים. המשמעות: הם אינם זכאים לדמי אבטלה, ולכן אינם נכללים בסטטיסטיקה.

החוקרים מציינים כי הירידה בשיעורי התעסוקה בקרב צעירים היא תופעה עולמית, על רקע "הזדקנות כוח העבודה" והעלייה בגיל הפרישה במדינות רבות. אולם בישראל, הירידה חדה במיוחד, והפער בין שיעורי התעסוקה של צעירים ישראלים לגילאים המקבילים במדינות ה־OECD ובארה"ב רק הולך וגדל. במקביל, שיעורי התעסוקה של גילאי 55 ומעלה בישראל ממשיכים לעלות - בין היתר בשל המחסור בעובדים צעירים.

הירידה בשיעורי ההשתתפות ניכרת כמעט אך ורק בקרב גברים צעירים, בעוד ששיעור השתתפות הנשים נותר יציב ואף עלה מעט - בעיקר בזכות עלייה בשיעור ההשתתפות של צעירות ערביות. כתוצאה מכך, הפער המגדרי בשיעורי ההשתתפות כמעט ונעלם: אם בשנת 2014 עמד שיעור ההשתתפות של גברים על 80% ושל נשים על 68%, הרי שב־2025 שני המגדרים עומדים על כ־68%.

אחד הממצאים הבולטים בדוח הוא העלייה בשיעור ה"מתייאשים" - צעירים שחדלו לעבוד וגם לא מחפשים עבודה. תופעה זו שכיחה פי כמה בקרב צעירים לעומת מבוגרים, ובולטת בעיקר בקרב גברים צעירים ובקרב צעירים ערבים, ששיעור ההתייאשות אצלם גבוה פי 2-3 לעומת צעירים יהודים.

בקרב בעלי משלחי יד "חלשים" - עובדי שירותים, מכירות ועבודות בלתי מקצועיות - שיעור ההתייאשות גבוה משמעותית לעומת בעלי מקצועות טכניים, ניהוליים או אקדמיים. צעירים במשרות בעלות שכר נמוך ופריון נמוך נוטים לנטוש מהר יותר את שוק העבודה.

לדברי החוקרים, במקביל לירידה בשיעורי התעסוקה של צעירים, נרשמת עלייה בתעסוקת מבוגרים ובגילאי הביניים (30-54), מה שמייצר "שוק עבודה מזדקן" שבו צעירים תופסים נתח הולך וקטן. בשירות התעסוקה מזהירים כי כניסתה המאסיבית של הבינה המלאכותית עלולה להחריף את התופעה, שכן היא משנה ואף מבטלת מקצועות רבים, בעיקר כאלה שבהם צעירים מהווים רוב.

עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, אומרת כי מדובר במגמה מדאיגה המחייבת היערכות לאומית. "ישראל היא חלק מכלכלה גלובלית, והאירועים שמתרחשים בעולם משפיעים גם עלינו. הירידה בשיעורי תעסוקת הצעירים באה במקביל לעלייה מבורכת בהשתתפותן של קבוצות שהיו בשולי שוק העבודה. לכאורה זה טבעי, אבל זה לא מפחית מהמחויבות שלנו להבטיח תעסוקה מיטבית לצעירים - דור העתיד של הכלכלה הישראלית".