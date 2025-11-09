גורם ביטחוני אומר הבוקר (ראשון) כי במערכת הביטחון מעריכים שבמהלך היום תתבהר התמונה בנוגע להשבת החלל החטוף סגן הדר גולדין הי"ד שחמאס הודיע כי איתר את גופתו, כך דווח בכאן רשת ב'.

הגורם ציין כי צה"ל אפשר בימים האחרונים כניסה של אנשי הצלב האדום ומחבלי חמאס לשטח שבשליטה ישראלית ברפיח, כדי לאתר את חמשת החללים החטופים שגופותיהם מוחזקות בידי ארגוני הטרור בעזה.

בתחילה הערכו בישראל כי השבת גולדין הי"ד תתבצע אמש אך חמאס לא העביר שום סימן בנושא לאחר שפרסם את דבר מציאתו.

במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית פרסם ארגון הטרור הרצחני סרטון ברשת 'אל-ג'זירה' בו נראים מחבלי חמאס לצד צוותים של הצלב האדום מגיעים למנהרה ומוציאים ממנה שק שלכאורה מכיל גופה.

לפני שהשק נלקח מהמנהרה מדביקים עליו המחבלים מדבקה עם הכיתוב בעברית, אנגלית וערבית "הדר גולדין".

ממשפחת גולדין נמסר: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ"ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו. מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

סגן הדר גולדין, קצין בסיירת גבעתי, נפל ב-1.8.2014. באותו היום החלה הפסקת אש בין צה"ל לבין חמאס, שנועדה להימשך 72 שעות.

הפסקת האש הופרה תוך זמן קצר על-ידי החמאס. כוח בפיקודו של מפקד הסיירת רס"ן בניה שראל ז"ל, שכלל את הקצין גולדין ומספר חיילים המשיך בפעילות איתור מנהרות באזור רפיח.

בשעה 9:05 תקפו את הכוח מחבלים שיצאו ממנהרה. הם הרגו את בניה שראל, את סמ"ר ליאל גדעוני ואת הדר גולדין. את גולדין הם חטפו למנהרת הטרור. סגן איתי פונד וסג"ם מתן חורש הובילו מרדף אחר חוליית מחבלים בתוך המנהרה. במהלך המרדף נתגלו פריטים שאפשרו מאוחר יותר לקבוע את מותו של גולדין.

גולדין גדל בכפר סבא. הוא היה בן 23 ומאורס לבחירת ליבו עדנה סרוסי. הוא הותיר אחריו הורים שמחה ולאה, אח תאום ואח ואחות.