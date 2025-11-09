גבר בן 31 נעצר ביום חמישי בעיר הנאו (HANAU) שבמרכז גרמניה, לאחר שצייר צלבי קרס באמצעות דמו על עשרות רכבים, תיבות דואר ומבנים בעיר.

דובר המשטרה המקומית, תומאס לייפולד, מסר כי בלילה שבין רביעי לחמישי התקבל דיווח על רכב שבחזיתו הופיע צלב קרס באדום. בבדיקת שאר הרכבים באזור נמצאו סמלים דומים על כ-50 כלי רכב. בדיקה מיוחדת קבעה כי מדובר בדם אנושי.

החשוד, אזרח רומני המתגורר בעיר, אותר בדירתו לאחר עדות מהשטח. לפי המשטרה, הוא היה תחת השפעת אלכוהול וסבל מפציעות שנראו ככאלה שגרם לעצמו. "המניע שלו נראה אישי מאוד וקשור ככל הנראה לעבודה - הוא פשוט נשבר", ציין לייפולד.

החשוד נשלח לבדיקה פסיכיאטרית, והמשטרה סירבה למסור פרטים נוספים על רקע חוקי הפרטיות במדינה.

ראש העיר הנאו, קלאוס קמינסקי, הביע זעזוע מהמקרה, במיוחד לנוכח הרקע המקומי. לדבריו, "בעיר שנפגעה עמוקות מהפיגוע הגזעני ב-19 בפברואר 2020, מעשה כזה מעורר תדהמה עמוקה". הוא הוסיף, "מה שקרה כאן חוצה כל גבול של מוסר ואנושיות. צלבי קרס אינם חלק מהעיר שלנו. לא נאפשר לסמלים כאלה לזרוע פחד או פילוג".