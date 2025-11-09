"אולי אנחנו צריכים לפרק את החבילה?"

רחלי ישבה מולי נראית די מבוהלת ואביגדור ישב שם שקט ומתוח.

"אני מרגישה שאנחנו כבר לא מחוברים, משהו התנתק לגמרי בקשר הזה שלנו ולפעמים אני שואלת את עצמי אם בכלל אנחנו מתאימים. בתחילת הקשר הייתה אהבה כל כך חזקה ונראה כאילו לא נשאר ממנה כלום, רק שגרה אפורה ורגשות לא ברורים". אמרה רחלי.



"אני באמת מנסה, אבל לפעמים אני מרגיש שכל מה שאני עושה לא עובד, כאילו משהו חסר… אולי רחלי צודקת ואנחנו באמת לא מתאימים", לחשש אביגדור כשמבטו תקוע ברצפה.

"מבינה וזה טבעי מאוד כי אין לאהבה הראשונה שהדליקה את הקשר יכולת לבעור עצמאית לאורך שנים. במהלך הזמן מגיעים ריחוק, חוסר תקשורת, תסכול ושחיקה ואז התחושה הזו שמשהו 'לא עובד' מתגלה. זה לא אומר בכלל שאתם לא מתאימים אלא שהמערכת הזוגית שלכם זקוקה לחיבור מחדש", הגבתי.

"אז מה אנחנו צריכים לעשות? איך אפשר לחזור לתחושה ההיא?", שאלה רחלי.

"ראשית, חשוב להבין שהזוגיות היא מערכת אנרגטית של אהבה, חיות ושפע. כשכל אחד נמצא במקומו הנכון גם הגופני וגם הנפשי אז שני הצדדים גם מתחברים בצורה נכונה והכל פועל וזורם בתוך המערכת".

"כן, אבל אם רחלי הייתה יותר משתפת פעולה, סביר להניח שזה כבר היה עובד, כי אני באמת מנסה…", אמר אביגדור.

"כל אחד אחראי על המסע הפנימי שלו. כל הדפוסים האלה שמשלבים פחד, שליטה, תלות וחוסר בטחון הם אלו שגורמים לבלבול, לחסימה ולכל הסבל הזוגי. המסע הוא להחזיר כל אחד למקומו הטבעי, לא כדי לשנות את האחר אלא כדי לאפשר לאהבה לזרום מעצמה".

"ומה לגבי כל הדברים שאנחנו לא מסכימים עליהם? כל דבר הכי קטן הופך אצלנו למאבק", שאלה רחלי.

"כל רגע של כעס או חוסר סובלנות הוא הזדמנות לראות את הדפוס הפנימי שמפריע לזרימה. זו הזדמנות לראות מה בתוכי מפריע לזרימה".

"איך את ממליצה לנו להתחיל?", שאלה רחלי.

"ממליצה לכל אחד עם עצמו לתעד בהקלטה או כתיבה מה המטרה של המסע הזה. איך הקשר שלכם נראה היום ומה הדברים היפים שיש בו? מה האתגרים ולמה אנחנו מייחלים שישתנה? ממש תדמיינו את עצמכם ואת הקשר בתוך התהליך", הסברתי.

פגשתי אותם אחרי שבוע, אחרי שכל אחד מהם הקליט ברצינות תיעוד ושאל את עצמו את השאלות שביקשתי.

"בזמן שהקלטתי את עצמי וחשבתי על כל השאלות האלה, גיליתי עד כמה אני מפחד לאהוב באמת בלי להיות האדם הנכון בכל רגע נתון. זה עזר לי מאוד להבין שגם אם אני לא מושלם, אני מספיק". אמר אביגדור.

"אני גם חוויתי חוויה דומה, כמה אני מנסה להשתלט על התמונה ולהנדס אותה ואז אני מפספסת בכלל את הזוגיות שנמצאת בתוך הקשר", הוסיפה רחלי.

"המסע הזה שלכם הוא לא על תיקון ולא על הוכחות של אהבה שצריך להוכיח אחד לשניה אלא על מיקום נכון בתוך המערכת הזוגית. על חיבור פנימי שמאפשר לזרימה להתרחש. אהבה איננה יעד אלא היא תוצאה של שייכות ודבקות הדדית".

בהמשך הפגישות אפשר היה להרגיש את השינוי המשמעותי שהתחולל בתוכם.

"את יודעת שכבר כל הוויכוחים המעצבנים שלנו כמעט ולא מתרחשים? כשקורה משהו, אנחנו מצליחים לעצור, לנשום ולהבין שהרגע הזה הוא קריאה פנימית לשינוי בתנוחה בקשר ולא מאבק אמיתי. אני ממש מרגישה איך הקשר מתחיל לזרום מעצמו ואין לי כבר את הצורך הזה לאלץ ולשלוט. פשוט מסכימים להיות במקום שלנו".

הם חייכו אחד לשני ואפשר להרגיש איך מתחיל פה משהו אמיתי.

לא מתוך מאבק, שליטה או לנסות לתקן אחד את השני אלא מתוך זרימה, שייכות ומקום לכל אחד במערכת הזוגית.