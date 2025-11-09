יושב ראש ש"ס, ח"כ אריה דרעי, טען כי הסיבה האמיתית למפלתה הגדולה של הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי - הייתה העובדה שדחפה למעצר תלמידי הישיבות.

לדברי ח"כ דרעי, כפי שצוטט בביטאון המפלגה "הדרך": "תראו איך הבורא מנהל את העולם. אותה פרקליטה צבאית הייתה מהמובילות והדוחפות למעצר בני ישיבות, היא עמדה בחוד החנית של המאבק נגד לומדי התורה, זו שהאיצה בשלטונות הצבא לעצור יותר ויותר בני ישיבות.

"היא למעשה גרמה, מבלי להתכוון, לארגון עצרת התפילה, היא יצרה את כוח תפילת הרבים שבקע רקיעים ובכך, הביאה בעצמה למפלתה הגדולה".

כזכור, בית משפט השלום בתל אביב שחרר בסוף השבוע את תומר ירושלמי, למעצר בית למשך עשרה ימים.