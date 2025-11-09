בג"ץ הוציא היום (ראשון) צו על תנאי בשתי עתירות הנוגעות לפרשת חקירתה של הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי.

הצווים ניתנו במסגרת עתירות שהוגשו נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה ונגד שר המשפטים יריב לוין.

לפי החלטת ההרכב, בהרב־מיארה והשופט בדימוס אשר קולה, נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה כגורם המפקח על החקירה, צריכים להשיב לעתירות.

הצו הראשון עוסק בהעברת הסמכויות מהיועצת המשפטית לממשלה אל השופט קולה - מהלך עליו החליט השר יריב לוין. הצו השני מתמקד במעורבותה הישירה או העקיפה של גלי בהרב מיארה בחקירת הפשרה.

שופטי בג"ץ הבהירו כי הצווים ניתנים "מטעמים דיוניים בלבד", אך הדגישו כי להחלטה משמעות מעשית.