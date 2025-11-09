רוכב אופנוע ישראלי נהרג בתאונת דרכים בעת שהיה בדרכו מדלהי לעיר אגרה שבהודו בבוקר יום שישי.

משרד החוץ הודיע כי המקרה מוכר ומטופל ע"י המחלקה לישראלים בחו"ל והנציגות בהודו.

הצעיר, כבן 22, רכב יחד עם חברו - גם הוא ישראלי - בשני אופנועים נפרדים. מחקירת המשטרה המקומית עולה כי הוא איבד שליטה על האופנוע, החליק על הכביש ונפצע באורח אנוש.

למרות שחבש קסדה, זו נפלה מראשו במהלך התאונה וגרמה לפציעות קשות במיוחד בראשו.

בתקשורת בהודו דווח כי עוברי אורח שנכחו במקום הזעיקו עזרה מיידית. הפצוע הועבר בריקשה למתקן משטרתי סמוך, ומשם פונה באמבולנס לבית חולים בו נקבע מותו.