נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרן ברק, השתתף הבוקר (ראשון) בכנס במכון הישראלי לדמוקרטיה והתריע מפני מצב מערכת אכיפת החוק במדינה.

"אנחנו מתדרדרים מהדמוקרטיה הליברלית שבה היינו, במדרון די חלקלק, לעבר דמוקרטיה לא ליברלית, שסופה הוא דיקטטורה", טען ברק והדגיש: "אנחנו לא שם, אבל אם זה לא ייעצר מצבנו יהיה גרוע".

ברק, שנחשב לדמות המרכזית במהפכה החוקתית של שנות ה-90, הדגיש כי חרף הדימוי הציבורי שלו כאדם קיצוני, הוא רואה בעצמו "איש של פשרה והסכמות". לדבריו, הדרך לעצירת מה שהגדיר כ"התדרדרות" צריכה לכלול גם עסקת טיעון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"אני עדיין חושב שצריך ללכת על עסקת טיעון. אמרתי גם לנציגיו שבאו לדבר איתי באחת ההזדמנויות - הזמן לכך אוזל. יבוא רגע שבו נתקדם מדי במשפט ולא יהיה עוד מקום לעסקה. נכון להיום, זה עדיין אפשרי".

ברק אף פנה ישירות לנתניהו ואמר "ביבי, אתה מדבר על קרע בעם. נכון, יש קרע. אבל אתה צריך לתת דוגמה אישית ולפעול לאיחוי הקרע. למה להמשיך עם הרפורמה המשטרית עכשיו? תשאיר את זה אחרי הבחירות. שהעם יחליט. אם תאמר לשר המשפטים ‘עצור’, הוא יעצור. לצערי זה לא קרה - אבל אני מקווה שזה עוד יקרה".

עוד הוסיף נשיא העליון לשעבר כי הבחירות הקרובות "קריטיות לעתיד המשטר והחיים הדמוקרטיים בישראל".