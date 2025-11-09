הממשלה אישרה הבוקר (ראשון) תקציב בסך 7.4 מיליון שקלים לטובת פעילויות הוקרה מיוחדות לפצועי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, ביום ההוקרה שייערך ב-7 בדצמבר.

הפעילויות יתקיימו באתרי מורשת לאומיים ברחבי הארץ, הקשורים למלחמות ישראל ולסיפור תקומתה של המדינה. מדובר בשיתוף פעולה בין משרד המורשת, רשות הטבע והגנים וגבעת התחמושת.

במסגרת המהלך, משרד המורשת יפיק אירועי הוקרה, סרטוני תיעוד וחומרי תוכן שיציגו את סיפורי הגבורה, ההקרבה וההתמודדות של הפצועים - במטרה להנחיל את מורשתם לדורות הבאים.

שר המורשת, עמיחי אליהו, אמר בעקבות החלטת הממשלה: "אוכלוסיית פצועי מערכות ישראל גדלה למרבה הצער מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'. אנחנו כאומה מחויבים להוקיר את הפצועים שלנו - גיבורים שנפצעו בגופם ובנפשם תוך כדי הגנה על המדינה. דרך אתרי המורשת שלנו נביא את סיפוריהם ונבטא את ההערכה וההכרת תודה של העם כולו"

מנכ"ל משרד המורשת, איתי גרנק, הוסיף "יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל הוא הזדמנות לחבר בין העבר להווה - בין אתרי המורשת לבין גיבורי היום. באמצעות הפעילויות שנקיים השנה נאפשר לציבור להכיר את הסיפורים האישיים, להזדהות ולהביע הוקרה אמיתית".