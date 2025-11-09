שר הביטחון ישראל כץ הכריז על האזור הצמוד לגבול עם מצרים לשטח צבאי סגור, וזאת כצעד ראשוני במאבק בתופעה הגוברת של הברחות האמל"ח ברחפנים. ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב, מברך על ההכרה שבדברי שר הביטחון אך סבור שהפעולה הנדרשת הפוכה לחלוטין.

בדבריו הוא מזכיר כי מיד עם ראשית תופעת ההברחות מהאוויר בגבול המצרי עלתה הדרישה להכיר בכך שכל מה שחוצה את הגבול בין מצרים לישראל נמצא תחת ההגדרה של פח"ע וממילא הוא יעד לסיכול טרור. בדבריו של שר הביטחון ישנה הכרה שכזו והמימוש של ההצהרה הזו יתבצע על ידי מעורבות שב"כ וגורמים נוספים. עם זאת "זה לא שינה את המצב עצמו", אומר דורון ומסביר:

"המצב כעת הוא שגם היום כביש 10 הוא שטח צבאי סגור, גם היום כדי שתהיה פעילות חקלאית עד התלם האחרון או תנועת חקלאים צפונה מניצנה לאזור פתחת שלום, או שיגיעו מטיילים כמו בחול המועד מהר חריף לכיוון עיזוז, כל אלה התאפשרו רק בצו אלוף, כלומר שמדובר באזור שהוא ממילא שטח צבאי סגור", אומר דורון המדגיש כי בסטטוס השטח לא חל כל שינוי.

"הדבר היחיד השתנה, ואני לא מקל בו ראש, הוא ההכרה שכל מה שמגיע מהגדר הזו הוא בהכרח פח"עי. הפתרון הוא לא רק על הגדר כי יש כאן ביצה והרחפנים הם רק היתושים. ממשלת ישראל נדרשת לטפל בביצה, כלומר למנוע את האפשרות לקנות נשק בלתי חוקי על הגדר או בעומק השטח, ולדרוש זאת גם מהצד המצרי שאחראי על מה שיוצא משטחו".

את הגדרת השטח כשטח צבאי סגור רואה דורון כצעד טקטי ולא מעבר לכך, וככזה הוא רואה בו צעד שגוי. לדבריו בחול המועד סוכות הוכח שכאשר מגיעים מעל עשרת אלפים מבקרים ומטיילים הדבר מחייב את הצבא לתגבר את הכוחות ולהציב אותם גם אם אין איום ביטחוני קונקרטי. מציאות שכזו בה ישנם בשטח מבקרים רבים, מסייעת גם לחקלאות וגם לתיירות ולכלכלה. "זה מה שצריך לעשות, לפתוח את המרחב לתנועה. הפתיחה תביא את הביטחון. התיישבות מביאה ביטחון, ולכן מעבר לזה שזה לא שינה, אני סבור שזו גישה מוטעית תפיסתית". לתפיסתו של דורון דווקא הגדרת השטח כשטח צבאי סגור מונעת ממבקרים אזרחים לטייל בשטח, ובכך נוצר אפקט הפוך לזה המצופה והרצוי.

דורון מחריף את דבריו ואומר כי הגדרת השטח כשטח צבאי סגור יכולה להתקבל כהגיונית רק אם ממשלת ישראל החליטה לוותר על השטח. "אני לא מכיר עוד מצב בישראל שיש מקום שבו לאזרחים, בתנאי אי לוחמה, סוגרים כבישים. אם זה שטח של מדינת ישראל מן הראוי שיתנו לאזרחי מדינת ישראל להגיע לשטח. אחרת, אני מבין שמוותרים על השטח".

"לכן צריך לנהוג הפוך, לא רק שלא לסגור את השטח שסגור ממילא, אלא צריך להביא לכאן תושבים, לייצר הרבה פעילות של חקלאות ותיירות והאזור הזה יוכל לשגשג ולפרוח למען עם ישראל", דברי דורון המציין כי ברמה המיידת הצעד בו נקט שר הביטחון גרם לנזק שכן ישנם תיירנים שקיבלו ביטולים. "הצעד החיובי הוא הקשב של המערכת, צה"ל שב"כ ומשטרה וגורמי אכיפה נוספים, לאירוע הנשק הלא חוקי שמגיע למדינת ישראל".

עוד שאלנו את ראש המועצה אם הוא מבין מדוע הצהרתו של השר כץ לא הגיעה עד כה. לדורון אין לכך מענה. "אנחנו זועקים את הכאב שלנו כבר זמן רב וללא קשר לאירוע הספציפי הזה", הוא אומר ומציין את הצעדים ההכרחיים והמתבקשים להרחבת ההתיישבות, החקלאות והתיירות במגוון מיזמים. "כל אלה היו צריכים לקרות ללא קשר לאירוע הרחפנים, קל וחומר כשיש היום גם אירוע ביטחוני. מדינת ישראל מחויבת לעשות לטובת הביטחון ולטובת ההתיישבות".