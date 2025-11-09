"עמד מול הטרור באומץ": ההספד של סטיב וויטקוף לאיתי חן ז"ל מטה משפחות החטופים

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, שלח הספד מוקלט להלווייתו של סמ"ר איתי חן ז"ל, שנפל בקרב ב-7 באוקטובר וגופתו הושבה לישראל.

וויטקוף תכנן להגיע להלוויה אך לא הצליח לעשות זאת והחליט שלא לוותר על דברי הספד.

"אני עומד לפניכם בתחושת ענווה לדבר על בחור צעיר שמעולם לא זכיתי לפגוש בחיי, אך את רוחו למדתי להכיר לעומק דרך משפחתו וסיפורו", פתח וויטקוף את דבריו.

"ב-7 באוקטובר, כאשר טרור וכאוס שטפו את ישראל, איתי עמד להגנת אחרים. הוא גילה את הגבורה השקטה שמגדירה אומץ אמיתי - הנכונות להתמודד עם סכנה בלתי נתפסת כדי שאחרים יחיו", הוסיף.

וויטקוף סיפר כי נחשף לסיפורו של איתי בעת שפעל להשבת החטופים ואמר כי הוריו הפכו בעיניו לסמל של אהבה עיקשת ואמונה בלתי מתפשרת. "הכרתי את הוריו של איתי לא רק בגלל מאבקם למען בנם אלא אלא כהתגלמות חיה של אהבה ללא גבולות. כל תפילה, כל שיחה וכל דמעה שחלקתי איתם חשפו משהו קדוש. אהבה טהורה - שמסוגלת להזיז אומות שלמות".

בדבריו, קשר וויטקוף בין סיפורו של איתי לבין כאבו האישי על מות בנו, אנדרו. "אובדן ילד הוא כאב שאי אפשר לתאר במילים. ובכל זאת, דרך משפחת חן מצאתי חלק מהריפוי שלי. אני רוצה לחשוב שאיפשהו, איתי ואנדרו מצאו זה את זה - שתי נשמות יפות שמחייכות אלינו מלמעלה".

"סיפורו של איתי הוא לא סיפור של תבוסה, אלא של אהבה וגבורה מתמשכת. מסירותה של משפחתו והאחדות שהיא עוררה ברחבי העולם הן הוכחה לכך שאהבה גוברת על פחד, על שנאה - ואפילו על המוות עצמו. יברך האל את נשמתו של איתי, את משפחת חן, את כל החטופים, את מדינת ישראל ויברך את ארצות הברית. מי ייתן ואורו של איתי ימשיך לזרוח בנשמות כולנו", סיכם וויטקוף.