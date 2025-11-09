משרד הבריאות עדכן היום (ראשון) כי ילד בן 7 מירושלים, שסבל ממחלת רקע וחוסן במנה אחת בלבד נגד חצבת, נפטר אתמול עם הגעתו לחדר המיון - בעקבות סיבוכי המחלה.

מדובר במקרה התמותה התשיעי מאז החלה התפרצות החצבת בישראל, אשר גבתה עד כה את חייהם של תינוקות וילדים - כולם לא מחוסנים או מחוסנים באופן חלקי.

נכון להיום, על פי נתוני משרד הבריאות, 16 חולים מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ, מתוכם 8 במצב קשה במחלקות טיפול נמרץ.

במשרד הבריאות מזהירים כי ללא התחסנות רחבה, קיימת סכנה להתפשטות נוספת של המחלה, וקוראים להורים לוודא שילדיהם קיבלו שתי מנות חיסון לפי תוכנית החיסונים הלאומית.