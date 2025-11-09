ארגון חוננו הגיש לבית משפט השלום ברמלה תביעת לשון הרע על סך 450,000 שקלים, בשם לוחמי כוח 100, נגד העיתונאי אורי משגב מעיתון "הארץ".

על פי כתב התביעה, משגב פרסם ציוץ בטוויטר שבו טען כי לוחמי היחידה "אנסו מחבל נוח’בה בבסיס שדה תימן"ף טענה שלפי התביעה הופרכה מזמן, ולא הופיעה כלל בכתב האישום שהוגש נגדם.

בכתב התביעה שהגיש עו"ד מנשה יאדו נכתב כי הפרסום של משגב "העצים מחדש את אחת העלילות הקשות ביותר נגד לוחמי צה"ל".

"הלוחמים נלחמים בשעות אלה ממש על טיהור שמם מהקלון והענן השקרי בו נעטפו שלא בצדק ובעל כורחם," נכתב. "דווקא עכשיו, כשהציבור מתחיל להבין את חומרת המעשים של הפרקליטות הצבאית, בא הנתבע, אדם משפיע, ומשחזר את השקרים ומוריד את התובעים מטה. ציוץ של אדם במעמדו מעורר גלים והשקר חוזר ומהדהד".

לדברי עו"ד יאדו, מטרת התביעה היא "למצות את הדין עם מי שמפיץ שקרים ולהשיב ללוחמים את כבודם. בימים האחרונים האמת יוצאת לאור ותופרי העלילה נופלים בזה אחר זה. למול האמת הברורה לכל, ממשיך העיתונאי משגב יחד עם עמיתיו בתקשורת השמאל להיאחז בשקר. אנו נמשיך להיאבק למען לוחמי כוח מאה ולמען זכותו של עם ישראל להשיב מלחמה שערה נגד המחבלים ושונאי ישראל".