בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' אושרה היום (ראשון) החלטת ממשלה רחבת היקף לפיתוח המטרופולין באר שבע.

ההחלטה גובשה במסגרת עבודת מטה של משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר ועתידה לתמוך בהעתקת מחנות צה"ל לנגב, לשפר את התשתיות, איכות החיים וההזדמנויות עבור תושבי הנגב, המשרתים ומשפחותיהם. ההחלטה מהווה אבן יסוד לשינוי היסטורי שעתיד לעצב את פני הנגב לדורות הבאים.

ההחלטה כוללת השקעה של כמיליארד שקלים ומתמקדת בארבעה תחומים מרכזיים: צמיחה כלכלית, פיתוח תשתיות תחבורה, שיפור איכות החיים והביטחון האישי, וחינוך והון אנושי.

בתחום הצמיחה הכלכלית, יושקעו כ-200 מיליון שקלים בפיתוח האקו-סיסטם הקיים בין האקדמיה, התעשייה והצבא.

בתחום התחבורה, יושקעו תקציבים משמעותיים בפיתוח תשתיות תחבורה מתקדמות, לרבות תכנון והקמה של רכבת קלה בבאר שבע, הכוללת תוואי לבית החולים החדש שיוקם בעיר, בהתאם לצרכי עיר מטרופולינית ותיתן מענה לגידול הדמוגרפי הצפוי.

בתחום איכות החיים והביטחון האישי, יושקעו כ-500 מיליון שקלים בשיפור ביטחון הפרט, לרבות הקמת תחנת משטרה חדשה, הרחבת משל"ט דרום, פיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות להתמודדות עם אתגרי המרחב.

בנוסף, יושקעו משאבים בתחום הבריאות בדגש על הגדלת מספר הפסיכולוגים ומקצועות הפרא-רפואיים, וכן בהתחדשות עירונית, תרבות וספורט, כולל תכנון מכון ווינגייט בבאר שבע והקמת מבני ציבור בעיר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר "אנחנו מביאים היום לממשלה תוכנית סיוע גדולה לבאר שבע, בסך של למעלה ממיליארד שקל. זה כולל חיזוק בתחומים רבים שהם חשובים לאזרחי באר שבע: רכבת קלה, עזרה בסייבר, במו"פ, בפיתוח, בפרנסה. הפעולות שלנו יביאו לחיזוק של כל אזור הנגב. זה תואם את התוכנית שאני מוביל מזה שנים, יחד עם חבריי לממשלות ישראל, לחזק את הדרום על ידי השילוב המוצלח של תשתיות ממשלתיות ועידוד הסקטור הפרטי".

שר האוצר הוסיף "אנחנו ממשיכים לממש חזון של פיתוח והפרחת הנגב, לא בסיסמאות אלא בתקציבים ובמעשים. למעלה ממיליארד שקלים שיוזרמו לבאר שבע הם בשורה של ממש לבירת הנגב ולכל תושבי האיזור. אני מודה לראש הממשלה על שיתוף הפעולה ולכל חבריי השרים שהתגייסו. תודה מיוחדת לראש העיר, רוביק דנילוביץ', שהוא שחקן נשמה ושותף אמיתי. נמשיך בע"ה לדאוג לחיזוק הכלכלה באזור, להתייעלות ולמצוינות בחינוך, לשיפור התעסוקה ולתחושת הגאווה של תושבי באר שבע והנגב כולו".

ראש העיר באר שבע, רוביק דנילוביץ', סיכם: "מדובר בהחלטת ממשלה בעלת חשיבות גדולה למדינת ישראל ולעיר באר שבע כמשימה לאומית מרכזית. זהו צעד חשוב ומשמעותי, יחד עם ההחלטה על סורוקה מהשבוע שעבר. הנגב נמצא בתקופה גורלית לעתידו ולעתיד המדינה. ניצבת בפנינו הזדמנות אדירה לשינוי פני החברה הישראלית וחיזוק חבל הארץ הגדול ביותר בישראל. אם נתגייס יחד נהפוך את באר שבע והנגב לחלום הישראלי החדש - על ידי קבלת שורת החלטות משלימות ומהלכים מחויבים מידיים, בהם החזרת הטבת המס לתושבי באר שבע, השלמת מעבר צה"ל דרומה, קליטה מסיבית של עולים חדשים ופעולה מקיפה ונחושה בסוגיית המשילות, הביטחון האישי והסדרת ההתיישבות הבדואית".