בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס השנתי של 'לאורו נלך', מתייחס שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לתקוות להשבת גופתו של הדר גולדין הי"ד אחרי שנות התעללות קשה במשפחתו.

"שיהיה ברור. אנחנו לא משלמים על זה כלום. אסור שנשלם על כך. זה חלק מהעסקה הקודמת. חמאס התחייב ואי אפשר לשלם פעמיים על מה שהיינו אמורים לקבל מזמן", קובע השר סמוטריץ' ומוסיף כי "עצם העובדה שלא קיבלנו את כל החללים החטופים בתוך 72 שעות כפי שהתבקש מהעסקה, זו הפרה בוטה וחמורה מאוד של חמאס את ההסכם הזה".

את הדברים אומר השר סמוטריץ' על רקע ההשערות לפיהן בתמורה להשבת גופתו של הדר גולדין יתאפשר למחבלים הכלואים במנהרות רפיח לצאת ללא פגע. מדובר, אומר סמוטריץ', בבני מוות שהיו ונותרו כאלה. "הם רצחו לנו שלושה חיילים רק בתקופה האחרונה", הוא מזכיר.

באשר לחובתה של ישראל לפעול נגד אותם מחבלים כלואים, משוכנע השר סמוטריץ' כי באופן חד משמעי על ישראל לעשות זאת על אף לחצים בינלאומיים כאלה ואחרים. "מדובר במחבלים שנלחמו לנו עוד אחרי שהוכרזה הפסקת האש והרגו לנו שלושה חיילים גיבורים, לכן הם בני מוות".

"מטרת המלחמה העיקרית הייתה להשמיד את חמאס, צבאית ושלטונית, להסיר את האיום שנשקף מעזה לעבר ישראל הרבה שנים קדימה. העובדה שהחטופים חזרו זו בשורה טובה לכולנו אבל אסור להוריד לרגע את הרגל מהגז ואת העיניים מהכדור, מהמטרה המרכזית הזו. האמריקאים מבקשים מאיתנו לעשות זאת בדרכם שלהם וזו אותה תכנית טראמפ, אבל ברור שהתוצאה צריכה להיות פירוק חמאס והשמדתו ופירוזה של עזה. אם זה יהיה בדרך שלהם, בסדר, ואם לא, נצטרך לעשות את זה בדרך שלנו, אגרסיבי וחזק והפעם בלי חטופים שם ובלי מגבלות ועם יכולת להפעיל אש בלי חשבון".

בהמשך השיחה עמו מתייחס שר האוצר גם לכנס 'לאורו נלך' בו הוא משתתף. על מערך ההתנדבות שהוקם לאורו של הרב נריה זצ"ל, אומר סמוטריץ' כי לציונות הדתית פרויקטים רבים, אך "זה אחד הפרויקטים המפוארים שבהם".

"השנה נציין שלושים שנה לפטירתו של הרב נריה, אבי דור הכיפות הסרוגות. יש הרבה מיזמים של התנדבות, אבל היתרון הגדול של 'לאורו נלך' הוא ההיקף. מדובר באלפי בני נוער שמתנדבים בכל שבוע בצורה מסודרת", הוא אומר ומציין את האבסורד שבביקורת המוטחת בכספים הקואליציוניים שמפלגתו קיבלה ומיועדים למיזמים התנדבותיים שכאלה.

"יש כאן שני מרכיבים, ההיקף הגדול וההתמדה הגדולה", אומר השר ומספר על פידבקים שהוא מקבל בבתי חולים ובמסגרות לנוער במצוקה, שם הוא שומע על האור הגדול שמביאים בני ובנות הנוער שמתנדבים ב'לאורו נלך', והדבר מקבל משנה תוקף כאשר הוא משולב במערכת החינוך באופן קבוע וסדור. סמוטריץ' מעיר ומציין כי לא מדובר רק בבתי ספר דתיים, אלא גם בשאינם כאלה. "אני משוכנע שזה מעצב אישיות. נער ונערה שגדלים עם הדבר הזה לאורך שנים משנים את האישיות שלהם. אני גאה להיות שותף למיזם הזה לאורך שנים".

ההתנדבות, מציין השר, עלתה מדרגה בשנתיים האחרונות, שנתיים של מלחמה שבהן "חווינו גבורה עצומה בשדה הקרב, גבורה של המשפחות, של המילואימניקים, וחווינו התגייסות של העורף בצורה מעוררת השתאות. 'לאורו נלך', כמו גופים אחרים, עזבו הכול בתקופת המלחמה ורצו להיות עם משפחות המילואימניקים והמפונים בבתי המלון. הייתה כאן התגייסות אדירה של החברה האזרחית".