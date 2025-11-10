אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, התארחה בעמדת ערוץ 7 באירוע השנתי של 'לאורו נלך' בירושלים וסיפרה על ההיכרות האישית שלה עם הארגון שפועל להגברת ההתנדבות.

"'לאורו נלך' התחיל בישיבה התיכונית בקרית ארבע. בעלי היה מחנך בישיבה והיה מהקבוצות הראשונות שיצאו להתנדב. כבר אז הבנו את הפוטנציאל במפגש בין נוער שרוצה לעשות טוב למי שצריך לקבל את הטוב הזה. ההתנדבות לא נותנת רק למקבל - אלא גם לנותן.

החינוך אינו רק בספרים, שיעורים וחוויות. חינוך מתבטא במעשים. כשאתה פועל בעצמך - זה החינוך הטוב ביותר", מציינת השרה סטרוק.

היא מדגישה כי "צריך לדעת שלך יש אור וגם לאדם שאתה הולך לתת לו יש אור - אתה מדליק את האור של השני ומתרבה האור בעולם. הרב נריה זצ"ל האמין שלכל אחד יש את היכולת להדליק את האור אצל השני. ראש הממשלה אומר בכל דיון קבינט שאנחנו מצליחים בזכות הרוח הגדולה. מהאור הזה באה הרוח הזו".