העורך הראשי של עיתון 'יתד נאמן', ישראל פרידמן, ניסה בסוף השבוע האחרון להסביר את העמדה החרדית על רקע המלחמה הארוכה וסוגיית הגיוס המורכבת.

"יתד נאמן הוא לא עיתון, הוא ביטאון", הוא הצהיר בריאיון לעיתון 'מקור ראשון' וטען כי מאחורי כל כותרת חריפה שפורסמה בעיתון עמדה הוראה רבנית ברורה.

"אני לא עיתונות חופשית. אני קולם של גדולי ישראל. כדי שהקהל יקרא אותי אני צריך להיות מעניין, אבל גם כשאני עושה כותרת פוליטית, אני מתפלל שיהיה לי עיתון טוב כדי שיוכל לעשות את תפקידו ולהשמיע את קולם של גדולי ישראל".

הוא סיפר על כותרת 'הכרזת המלחמה' שפורסמה ביולי 2024, כאשר הרב דב לנדו קרא לבני ישיבות שלא להתייצב בלשכות הגיוס. "היה חשוב לו לדייק את המסר, זאת הייתה הכרזת מלחמה", אמר. "הכוונה היא שהמדינה היא שהכריזה מלחמה על החרדים".

בנושא הגיוס, פרידמן הבהיר כי "בקשר לשימור העם היהודי, רוב הציבור בארץ ישראל משתמט, אין שוויון בנטל. החיילים שנלחמים לקחו על עצמם לשמר את העם הישראלי, להגן על הגופים, אבל אין עיסוקם בשימור העם היהודי".

כשנשאל על החיילים הנלחמים בעזה, השיב: "ללכת להילחם בעזה זה לא שימור העם היהודי, זה שימור העם הישראלי. בעניין של שימור העם היהודי, רק אנחנו תורמים".

הוא הוסיף: "הצבא אומר שחסרים לו לוחמים, ואני אומר: חסרים לומדים! צריך להגביר עוד יותר את הלימוד בישיבות".

בדבריו התייחס לאפשרות שהחרדים לא ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות הבאות. "זה לא סוד שבעמדות הפוליטיות שלנו, אנחנו לא שייכים לימין", אמר. "ברגע שההליכה יחד תסכן את הליבה של הקיום היהודי, שזה לומדי התורה - השאלה תחזור לשולחנם של גדולי ישראל, ואני לא יכול להגיד לך מה יהיה. שום דבר לא מופרך".