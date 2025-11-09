מנהיגי הקהילה היהודית בלונדון פנו לוועדה לשוויון וזכויות אדם הבריטית בדרישה לחקור תיאטרון טרוקסי באיסט אנד, בטענה שהוא מפלה יהודים ומסרב לארח אירועים יהודיים מאז טבח 7 באוקטובר 2023.

מועצת הקהילה היהודית טוענת כי האולם, הידוע בקהילה, דחה מספר ארגוני צדקה ומארגני אירועים בשנתיים האחרונות בגלל זהותם היהודית.

בין האירועים שנדחו: הופעה של הזמר החרדי יעקב שוואקי שתוכננה למען קרן לילדים, קונצרט של בני פרידמן ואירוע למען ארגון רפואי חרדי.

הרב לוי שפירו, מנהל מועצת הקהילה היהודית, סיפר לעיתון הטלגרף הבריטי כי איש צוות בהנהלת הטרוקסי אמר לו בשיחת טלפון שהם "לא מקבלים הזמנות יהודיות", ואז ניתק את השיחה.

"ניסיתי באופן אישי לשכור את הטרוקסי ונדחיתי ללא הצדקה מלבד הזהות היהודית. צורה זו של אפליה בוטה אינה מקובלת בבריטניה המודרנית", כתב במכתב התלונה.

לדבריו, "למרות מאמצים להבהיר שהאירועים מקומיים ואינם קשורים לישראל, התגובה הייתה קרה ומזלזלת". המועצה טוענת גם שמארגנים יהודים קיבלו יחס עוין מצד חלק מעובדי התיאטרון מאז 7 באוקטובר.

תיאטרון טרוקסי דחה את הטענות בתוקף. "החלטות לעולם אינן מבוססות על אמונה או גזע. דחינו בקשות משום שלא עמדו בדרישות הבטיחות הסטנדרטיות", נמסר מההנהלה. טום סאטון-רוברטס, המנכ"ל, תיאר את הטענות כ"שקריות לחלוטין".

חברי הקהילה הצביעו על האירוניה בכך שהמקום נוסד ב-1933 על ידי מוריס צ'יפן, מהגר יהודי מגרמניה הנאצית. "הטרוקסי הפך למקום אנטישמי בגלוי. זה גוזל מהקהילה מקום אהוב", אמר הרב שפירו.