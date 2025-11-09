הרמטכ"ל נפגש עם משפחת גולדין דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הערב (ראשון) תיעודים מהמפגש של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר עם בני משפחתו של סגן הדר גולדין ז"ל אמש - לפני שגופתו הושבה לישראל.

לפגישה התלוו קצינת חיל משאבי האנוש הראשית וראש חטיבת הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה, וכן מפקדים נוספים מצה"ל.

במהלך המפגש שוחח הרמטכ"ל עם בני המשפחה על כלל המאמצים שנעשו לאורך השנים להשבת גופתו של הדר, מאז שנחטף בקרב ברפיח במהלך מבצע "צוק איתן" בשנת 2014.

"צה"ל מחויב לפעול להשבת כלל החללים החטופים", הדגיש הרמטכ"ל, והוסיף כי צה"ל מחבק את המשפחות השכולות וימשיך ללוות אותן.