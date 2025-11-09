ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) התייחס הערב (ראשון) לביקורו את העצורים החרדים הכלואים בגין עריקות מצה"ל לאחר שלא התייצבו לצו ראשון.

"באתי לחזק אותם. בעיני אנחנו במצב שהתורה בכלא", אמר פרוש הראיון לרדיו 'קול ברמה'. "הרגשתי שהם מחוזקים ואיתנים. לאף אחד לא קל בכלא. הם רוצים לחזור ללמוד תורה".

הוא הזהיר: "אם יימשך המצב שבו עוצרים לומדי תורה, אנחנו נגיע למחוזות שאנחנו לא מדמיינים. אלו שרודפים את לומדי התורה אין להם מעצור".

פרוש העביר ביקורת חריפה על כלל הגורמים המעורבים. "אף אחד לא נקי מהאשמה על המצב החמור שבו יש לומדי תורה בכלא. לא הפצ"רית, לא היועמ"שית, לא ראש הממשלה. אנחנו מצפים שהמצב החמור הזה ייפסק ויסדירו את מעמד בני הישיבות".

פרוש סיפר על מאמציו להחתים חברי כנסת נגד המעצרים החריגים. "אנחנו נגד כל המעצרים. אבל כאשר עצרו חתן ויתום הצלחתי לשכנע גם חברי כנסת לא חרדים להצטרף למחאה שלנו, לחתום על מכתב נגד ההתנהלות. לכולם ברור שלא זו הדרך".

בנוגע להשבת הדר גולדין, אמר כי "הכאב על אי החזרת הדר גולדין הי"ד ליווה אותנו במשך שנים רבות. זה לא ערב שמח, כי הוא לא חוזר חי, אבל בהחלט יש פה בשורה למשפחה ולעם ישראל שהוא יובא לקבר ישראל".

פרוש התייחס גם לפרשת הפצ"רית-יועמ"שית ואמר: "יום לפני עצרת התפילה, כשאישרו בכנסת את החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, אמרתי - במגילת אסתר כתוב 'אם החילות לנפול לפניו, נפול תיפול'. עו"ד מיארה, נפול תיפלי. ביום חמישי התכנסו בירושלים מאות אלפים לעצרת תפילה, למחרת התפוצצה הפרשה. אני בטוח שהתפילות עזרו".

לגבי נושא המעונות, אמר: "נושא המעונות חשוב לנו מאוד, ח"כ אייכלר מקדם זה ואנחנו מתפללים לנס שזה יעבור כמו חוקים אחרים שקרה להם נס. אין שום סיבה לא לקדם את זה".