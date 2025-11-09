משפחת גולדין בהצהרה ראשונה ערוץ 7

הוריו של סגן הדר גולדין, שמחה ולאה, מסרו הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת מביתם שבכפר סבא, שעות ספורות לאחר שגופת בנם הושבה לישראל, יותר מ-11 שנים לאחר שנחטפה על ידי חמאס במהלך מבצע 'צוק איתן'.

אביו שמחה גולדין אמר: "הבאנו את סגן הדר גולדין הבן שלנו, לוחם, לקבר ישראל. הבאנו את זה משום שהלוחמים לחמו להביא לוחמים משדה הקרב. צה"ל הביא את הדר חזרה לארצו - לא אף אחד אחר. לכן אנחנו לוקחים את הערכים האלה, שלא מפקירים חיילים בשדה הקרב, כי זה ערך ולא מתפשרים על ערכים".

לדבריו, "מה שהמלחמה הזאת הוכיחה זה שאם נלחמים על לוחמים, מצליחים. הניצחון הוא השבת החטופים והשבת הלוחמים לישראל. הלוחמים הם הגיבורים".

האמא לאה גולדין הוסיפה, "לפני 11 שנים עמדנו פה בחודש אוגוסט אחרי שחטפו לנו את הדר וצעקנו שאסור לעזוב את עזה מבלי להשיב את הדר. היה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל לא תשיב חיילים מאחור, לקח לנו 11 שנים, להחזיר אותו בכוחות צה"ל וכוחות הביטחון".

היא הוסיפה: "הדבר הראשון הוא רעות, הדבר השני הוא הבאה לקבר ישראל, והשלישי הוא כבוד האדם. אלה הערכים שנלחמנו עליהם".

עוד הוסיפה האם, "לצערי עברנו הרבה אכזבות, האכזבה הכי גדולה הייתה בקורונה שהיה אפשר להחזיר אותם תמורת חיסונים, ומקבלי ההחלטות לא עשו את זה. אסור לנו לוותר על מי שאנחנו, ואנחנו ננצח, בזכות הערכים".

לסיום אמרה: "אני מקווה שהדר ימשיך להיות הסמל כפי שהיה עד היום. אני לא נלחמת רק על הדר, אני נלחמת על החטוף הבא. ואם השבעה באוקטובר לא הפך להיות הזעקה לכל אחד במדינת ישראל הגיע הזמן שתסתכלו עלינו ונסביר לכם שזה חשוב וחובה להלחם על הילדים שלנו, תודה שהלכתם איתנו כל הדרך".