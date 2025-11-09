הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס להשבת ארונו של סגן הדר גולדין לישראל, ותקף את מדיניות ישראל לאורך השנים מאז חטיפתו.

"קדמו לזה כמה ימים מורטי עצבים שהוכיחו שכשישראל מתעקשת, אז חמאס הרבה יותר גמיש מכפי שזה נראה", אמר סגל. "אני אומר את זה תחת הזהירות המתבקשת והאמונה אולי המופרכת שכשכל הצמרת המדינית-ביטחונית והצבאית בישראל אומרת שאין דיל ומחבלי חמאס ברפיח לא משוחררים - אז הם לא משקרים".

הוא התייחס לדיווחים על כך שחמאס דרש את שחרורם של כ-200 מחבלים ממנהרה ברפיח, ואמר: "שחרור גולדין נועד להיות החלל האחרון שמוחזר, והוא נועד להיות התמורה לכך שאותם מחבלים ישובו כגיבורים, גם אם בלי נשק. הדבר הזה לא קרה - ולמרבה המבוכה, הוא לא קרה לא בגלל התעקשות של הצמרת, אלא בגלל שזה דלף ועורר זעם ציבורי גדול".

בהמשך דבריו אמר: "זה בעצם משל גדול לכל ה-11 שנה האחרונות. ישראל הפגינה נמיכות קומה נוראית... היא המשיכה לנהל משא ומתן עם חמאס כישות מדינית, בלי להפעיל אפילו נשק אחד שעמד לרשותה כדי להחזיר אותו. זה נתפס כמין מטרד, ולמרבה הצער, ההתפוצצות הזאת ב-7 באוקטובר הייתה בגלל המסקנה של חמאס: אתה יכול לחטוף ישראלים - ואז להמשיך כרגיל".

לדבריו, "המחשבה המפלצתית מאחורי 7 באוקטובר שואלת את עצמה: מה הם חשבו? שלא ניכנס בהם? והתשובה היא כן - הם חשבו ככה. מדוע? כי הייתה להם הוכחה עם גולדין - נחטוף 251, ודאי שבשלב מסוים אנחנו נקבל את כרטיס החסינות ולמרבה הצער היה צורך במאות הרוגים והרס בקנה מידה נרחב כדי להוכיח להם שזה לא נכון".

את דבריו חתם סגל עם אמירה: "האמונה של סינוואר שיוכל לבצע טבח ולהישאר על הרגליים נולדה בחטיפת הדר גולדין".