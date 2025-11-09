עמדת נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, הוגשה הערב (ראשון) לבג"ץ במסגרת העתירות בשאלת הסמכות לחקור את פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.

במסמך צוין כי קולה לא הביע ולא יביע עמדה בנוגע לשאלת הסמכות או ניגוד העניינים, ויודיע על הימשכות טיפולו רק בהתאם להכרעת בג"ץ.

בעמדת הנציב נכתב: "הנציב, בהיותו עובד ציבור, נכון היה לקחת על עצמו את התפקיד, והבהיר כי יעשה כן בכפוף לכל דין... הנציב לא הביע - ואין בכוונתו להביע - כל עמדה בשאלת קיומו של ניגוד עניינים של היועצת המשפטית לממשלה, ובשאלת סמכותו של שר המשפטים להטיל עליו את התפקיד".

עוד צוין, "הנציב מבהיר כי אין לו עניין אישי בתפקיד... ועיקר - הנציב ימתין להכרעת בית המשפט הנכבד, ומובן שיפעל על פיה".

בנוסף, משרד המשפטים התייחס לטענה לניגוד עניינים בשל כהונת בנו של הנציב כצנזור הצבאי הראשי.

בתשובה הרשמית נמסר: "אין ממש בטענה זו, שכן הצנזורה הצבאית עוסקת בעצם פרסום הסרטון, בהיבט של פגיעה בביטחון המדינה, ואילו התפקיד שהוטל על הנציב עוסק בחקירת הדלפת הסרטון וניסיון השיבוש שלה, במובחן מפרסומו בתקשורת".

העמדה נחתמה בהדגשה: "למען הסר ספק, הנציב ימתין להכרעת בית המשפט הנכבד, וכמובן שיפעל על פיה".