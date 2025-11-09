שני הבכירים הבולטים בתאגיד השידור הציבורי הבריטי BBC, מנכ"ל התאגיד טים דייווי ומנכ"לית חטיבת החדשות דבורה טרנס, הודיעו הערב (ראשון) על התפטרותם.

ההתפטרויות מגיעות בעקבות סערה ציבורית שנוצרה לאחר עריכת נאום של הנשיא דונלד טראמפ במסגרת סרט תיעודי ששודר בשנה שעברה.

הביקורת הציבורית כלפי התאגיד גברה בשבועות האחרונים, לאחר טענות שלפיהן בגרסה הערוכה של הנאום, שנשא טראמפ ב-6 בינואר 2021 - שעות לפני ההתפרעות בגבעת הקפיטול - הושמט קטע מרכזי שבו קרא למפגינים "לפעול בדרכי שלום".

מבקרי התאגיד טענו כי מדובר בהטעיה מכוונת, בניגוד לדרישת האובייקטיביות המפורשת באמנת השידור של ה-BBC.

במכתב לעובדי התאגיד כתב דייווי: "זו החלטה אישית שלי... בסך הכול ה-BBC פועל היטב, אבל נעשו טעויות, וכמנכ"ל האחריות הסופית היא עליי". עוד הוסיף כי בכוונתו לעבוד מול הדירקטוריון על תהליך מעבר מסודר שיארך מספר חודשים.

טרנס, שנכנסה לתפקידה כמנכ"לית החדשות בשנת 2023, כתבה כי "הסערה סביב הסרט הדוקומנטרי הגיעה לשלב שבו היא פוגעת ב-BBC - מוסד שאני אוהבת. וכמי שעומדת בראש חטיבת החדשות והאקטואליה - האחריות נעצרת אצלי. בחיים הציבוריים, מנהיגים צריכים להיות אחראים באופן מלא - ולכן אני מתפטרת".

עם זאת, היא הדגישה כי הטענות בנוגע להטיה מערכתית אינן נכונות: "נעשו טעויות, אבל חשוב לי להבהיר: ההאשמות האחרונות שלפיהן BBC News נגועה בהטיה מוסדית - שגויות".

הסערה הגוברת סביב התאגיד החריפה לאחר פרסום חלקים ממסמך פנימי שהוכן בידי היועץ המיוחד מייקל פרסקוט, שנשכר על ידי ה-BBC כדי לבחון את תקני העריכה וההנחיות המקצועיות.

במסמך הופנתה גם ביקורת על סיקור נושאים הקשורים לקהילה הטרנסית, וכן נטען לאפליה אנטי ישראלית בשידורי המחלקה בערבית של ה-BBC.