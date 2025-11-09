מפגש הפיוס של יודקין עם בן גביר והמפכ"ל ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, ומפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, נפגשו היום (ראשון) בלשכת השר עם דובי יודקין, אחיו של ישראל יודקין הי"ד, שנהרג בעזה.

את המפגש יזם השר בן גביר לאחר שיודקין הותקף אמש באלימות קשה על ידי שוטרים במהלך הפגנה מול ביתה של הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי.

במהלך המפגש הודגש כי מדיניות המשרד והמשטרה היא לאפשר את מימוש זכות המחאה של כלל אזרחי ישראל - תוך שמירה על הסדר הציבורי, אחריות ורגישות.

רגע המעצר ליד בית הפצ"רית איציק שאג

בן גביר ולוי הבהירו כי "אין מקום לאלימות מכל סוג שהוא וכי ככל שיש חריגה הרי שהיא תטופל בהתאם".

יודקין הודה לשר ולמפכ"ל על עצם ההזמנה ועל האכפתיות שהפגינו, ואמר כי הוא "מעריך מאוד את המשטרה ואת השוטרים והלוחמים, על עבודת הקודש שהם עושים יום יום, למען ביטחון אזרחי ישראל".

בסיום הפגישה, כך לפי לשכת בן גביר, הודה יודקין לשר על כך שליווה את המשפחה מאז נפילת אחיו, וכן על הסיוע במאבק המוצלח שניהלה המשפחה בעניין הכיתוב "השם יקום דמו" על קבר אחיו.

דובי יודקין: השוטרים תקפו אותי ושיחררו אותי אחרי שקלטו שזה צולם אביעד גדות

לאחר שהותקף כתב אמש יודקין: "אני נמצא עכשיו בהפגנה נגד האישה שבגדה ושיקרה בכל יסודותיה של הדמוקרטיה - העלובה יפעת תומר ירושלמי. האישה הזו שיקרה לבג"ץ האישה הזו שיקרה לממשלה. האישה הזו שיקרה וביזתה את כל ערכי צה"ל ולוחמי צה"ל. האישה הזו גם אחרי שנתפסה והודתה בפשעיה המשיכה להסתובב חופשי ובכך גרמה להיעלמותם של עשרות מאות של ראיות שסיכוי נמוך שאנחנו כאזרחים במדינה דמוקרטית נזכה לראות".

"במקום לשבת בכלא, האישה הזו יושבת בביתה עם משפחתה ונהנית לה מחופש ובטח ממשיכה להעלים ראיות. כידוע הפצ"רית מסתתרת בימים אלו בביתה. הגעתי להפגין מול ביתה כאזרח שהדמוקרטיה חשובה לו ולפתע ניגש אלי שוטר והחל לדחוף אותי לכל עבר (הכל מתועד) ותוך כמה שניות מצאתי את עצמי חוטף אגרופים בעיטות לכל הגוף ולראש ע"י קבוצת שוטרים בריונית שפעלו ללא שום סמכות וללא שום קשר לחוק", סיפר.

הוא המשיך ושיחר: "לאחר כמה דקות שאני אזוק הגיע מפקד התחנה והבין שהשוטרים עשו פשעים חמורים ובשביל לחפות על כך - דרש לשחרר אותי ולהחזיר לי את כל החפצים שנלקחו ממני. בהמשך אגיש נגד השוטרים תלונה במח"ש. תבינו, האישה הפושעת הזו חופשיה בביתה... ואילו אני כאזרח שומר חוק מוצא את עצמי חוטף מכות רצח מאלו האמורים לאכוף את החוק.. מהגוף שהיה אמור לעצור אותה כבר ברביעי לפני שבועיים".

"יש פה עודף כוח ועוד מוטיבציה לשוטרים בשטח כשמדובר באזרחים פשוטים, אבל כשמדובר בעבריינים גדולים שצוחקים על כולנו החוק ה והאכיפה פתאום שונים...בושה", חתם.