המשטרה בפריז עצרה ארבעה חשודים בניסיון לפוצץ קונצרט של התזמורת הפילהרמונית שנערך בשבוע שעבר.

"החשודים הובאו בפני שופט חוקר ביום ראשון במסגרת חקירת האירוע האנטי ישראלי", מסרה לשכת התובע של פריז לסוכנות הידיעות הצרפתית.

אחד החשודים כבר הואשם במעשה. ההליכים נגד השלושה הנותרים נמשכים.

השופט בוחן רשימה ארוכה של אישומים אפשריים, הכוללים: גרימת נזק בכוונה לרכוש; סיכון חיי אדם; החזקת חומרי הצתה; ארגון הפגנה ציבורית בלתי חוקית; סירוב להליך זיהוי משטרה; וביצוע או איומים באלימות בנשק.

הפרקליטות ביקשה להטיל שורה של הגבלות מחמירות על החשודים, כולל איסורים על כניסה לפריז, התקרבות לאולמות קונצרטים או נוכחות בהופעות חיות.

הארבעה קראו קריאות נגד ישראל במהלך קונצרט, הבעירו לפידים והשתמשו ברימוני עשן. לאחר שהוצאו מהאולם נשמעו מחיאות כפיים סוערות לתזמורת הישראלית ובקשה מהקהל שתמשיך להופיע.