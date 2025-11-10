לאחר תקופה של 16 שנים בהן לא כיהן רב עיר בהוד השרון, התכנסה אתמול (ראשון) הוועדה לבחירת רב לעיר במשרד לשירותי דת, לצורך קידום הליך בחירות לתפקיד.

במהלך הדיון, שאותו הוביל יו"ר הוועדה הדיין בדימוס הרב יצחק זר, חבר בית הדין הרבני הגדול, אישרו חברי הוועדה את הרכב הגוף הבוחר. הגוף כולל בין היתר נציגי ציבור מטעם העירייה ומטעם שר הדתות, אשר אושרו פה אחד על ידי מועצת העיר. מועד הבחירות נקבע ליום שלישי, ג' בטבת, ה-23 בדצמבר.

חברי הוועדה כוללים את הרב דוד אבוחצירא, רב העיר יבנה, נציגי מועצת העיר חיים שאבי ואייל כוכבא, נציגת המשרד לשירותי דת יונית גיספן, והיועץ המשפטי לוועדה עו"ד עובדיה ויזל סנקרי. מזכיר הוועדה הוא צוריאל פורת.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, אמר כי "התכנסות הוועדה לבחירת רב עיר בהוד השרון, אחרי תקופה ארוכה כל כך שבה לא כיהן רב עיר, היא בשורה גדולה לתושבי העיר. תפקיד רב העיר הוא מפתח לחיי הרוח והקהילה, וגורם מרכזי בחיבור כלל התושבים דתיים, מסורתיים וחילונים כאחד לעולמה של תורה ולמורשת ישראל. אנו בטוחים כי ההליך ינוהל בצורה מכובדת ומכילה, ויביא לבחירתו של רב שינגיש את שירותי הדת במאור פנים, ויחזק את הצביון היהודי בעיר".