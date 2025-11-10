גורם פלסטיני המעורב במגעים להשבת החטופים אומר כי הג'יהאד האסלאמי מחזיק בלפחות שניים מתוך ארבעת החללים שעדיין נותרו ברצועת עזה, כך דווח בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, בארגון הטרור הרצחני לא הסכימו עד כה להעביר את החללים לשם השבת לישראל, אך הגורם העריך כי בג'יהאד האסלאמי קרובים לנקודת שבירה בנושא.

ביממה האחרונה מפעילות המתווכות לחץ כבד על חמאס כדי להשיב את ארבעת החללים החטופים ולאפשר להניע את השלב הבא בשיקום רצועת עזה.

טורקיה מובילה את הלחץ על חמאס כאשר ההערכות הן שארה"ב היא המנוע העיקרי שמאחורי הלחץ הטורקי.

בחמאס עדיין טוענים כי הם מתקשים להגיע לארבעת החללים שנותרו ברצועת עזה: השוטר רן גואילי, מני גודארד ודרור אור מקיבוץ בארי הי"ד וסודתיסאק רינתלאק, אזרח תאילנדי, שנחטף מאזור בארי.