במהלך שנה וחצי, מאז כניסת צה"ל לרפיח במאי 2024, התנהל בעיר הדרומית מבצע רחב היקף בשם "דרור לבן" שנועד לאיתורו של החלל החטוף סגן הדר גולדין הי"ד במנהרות חמאס והבאתו לקבורה בישראל, כך דיווח הבוקר (שני) הכתב דורון קדוש בגלי צה"ל.

על פי הדיווח, חרף מאמצים רבים שהושקעו במבצע - כולל שימוש באינספור יכולות מבצעיות משוכללות, יחידות רבות של צה"ל, כוחות הנדסה, מאמצים מודיעיניים וכוחות מיוחדים - המבצע לא צלח.

צה"ל לא הצליח לאתר את המיקום המדויק בו הוסתר ארונו של גולדין והמידע נותר בידי חמאס ששחרר אתמול את הגופה לקבורה בישראל.

מפרטים חדשים שפורסמו עולה כי המנהרה שממנה הוציא חמאס את גולדין הי"ד ממוקמת באזור מחנה יבנא ברפיח. צה"ל בנה חפיר ענק כדי להגיע למנהרה זו, וכוחות מיוחדים אף נכנסו לתוכה לחיפושים וסריקות. עם זאת, הפיתול המסויים שיצא מתוך המנהרה ובו הוסתרה הגופה לא נסרק על ידי הכוחות.

בכיר בצה"ל העריך "אם היינו נשארים ברפיח וממשיכים לחפש באינטנסיביות בכל המנהרות שנותרו לנו ברפיח בסוף היינו מגיעים למקום הזה. היה מדובר בעניין של זמן".