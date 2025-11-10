הכנסת ספר התורה צילום: באדיבות המצלם

הכנסת ספר תורה חגיגית התקיימה אתמול (ראשון) בישיבת יקנעם, ביוזמת משפחת ברנד מירושלים, לעילוי נשמת בנם, גיבור ישראל יהונתן ברנד הי"ד, אשר נפל במלחמת חרבות ברזל.

יהונתן הי"ד למד בישיבת שבי חברון, והמשפחה בחרה להכניס את ספר התורה לישיבת יקנעם - שלוחה חדשה של שבי חברון שהוקמה השנה. מדובר בספר התורה הראשון שהוכנס לבית המדרש החדש.

ראש הישיבה, הרב אריאל שרשבסקי, אמר "ישיבת יקנעם נרגשת ושמחה מהקומה הרוחנית המיוחדת שמתווספת לה היום עם הכנסת ספר התורה הראשון לבית המדרש. אנו מודים מעומק הלב לרב חנן ברנד ולמשפחתו שבחרו להכניס לישיבה את ספר התורה לזכר בנם, יהונתן הי"ד גיבור ישראל, שמסר את נפשו למען עם ישראל במלחמה. הישיבה נבנית ומתקדמת בכל יום בזכות עמלם המתמיד של התלמידים, אבל כשמתרחש אירוע בו מונצח תלמיד גיבור שנפל במלחמה על ידי ספר תורה, מתברר שאכן הישיבה זוכה להתעלות מיוחדת".

תהלוכת הכנסת ספר התורה צילום: באדיבות המצלם

הרב חנן ברנד, אביו של יהונתן, שיתף את ערוץ 7 בתחושות המיוחדות ביום הכנסת ספר התורה: "התחלנו את היום בהר הרצל והמשכנו לביתנו שם היה כתיבת אותיות בהשתתפות הרב שלמה משה עמאר, ראש ישיבת מרכז הרב הרב יעקב שפירא וראש העיר משה ליאון. משם המשכנו לישיבת יקנעם - שלוחת שבי חברון בה יהונתן למד - ראינו בכך המשך לאהבה שלו לישיבה. כל כך סמלי שערב ההכנסה זהו ליל הבדולח ששרפו ספרי תורה ואנחנו כעת מכניסים ספר תורה לישיבה שאני בטוח שתהיה מגדלור של תורה ואור בצפון, זכות גדולה להיות שותפים בחזרת התושבים לצפון ובהקמת ישיבת הסדר ראשונה בעיר".

ישיבת יקנעם הוקמה בתחילת חודש אלול, לפני כחודשיים וחצי, ומונה כיום כ-50 תלמידים משיעור א' ועד שיעור ה'. "הלימודים מתקיימים ברצינות ובשמחה, ובזמן הסדרים מורגשת בבית המדרש תחושת חידוש והתלהבות", מספרים בישיבה.