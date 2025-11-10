גבר גבר, תן הצצה פנימה.

מיכל, לפני שבועיים בחתונה של אחיין שלי, בחור זהב בן 28, הבנתי שכל השמחה שלי היא הרבה בזכות אדם אחד שישב בצד מאושר כולו- המאמן שלו. כשניסיתי לברר טיפה- חשבתי שהוא השדכן אבל מסתבר שכיום יש עוד כמה דרכים לקנות את העולם הבא שלך... השתדרגנו.

-כן, המאמנים הם מיצרך יחסית נדיר בשוק כיום, נדיר ומופלא. אחרי ההצלחה הענקית שהגיעה בעולם המאמנות (יכולת זיהוי החסמים, ההבנה שלפעמים פחד אחד יכול להרוס חיים שלמים- והבשורה הגדולה, שניתן לצאת מזה בהרבה מקרים ללא כניסה לטיפול עומק ארוך) התחיל המקצוע להיות מבוקש גם אצל הגברים- ויצרה את בית הספר למאמנים מרווקות לנישואין.

רווקים שראו שהם יוצאים עם עוד ועוד בנות- ולא קורה שום דבר רציני... הבינו שזה לא עוד הצעה שחסרה להם, הרי הם יצאו לא פעם, עם כאלה שהיו בדיוק מה שהן ביקשו, ומשהו תמיד נתקע בסוף... הם התחילו לחפש מה בעצם קורה להם שם, או מה הם עושים לא נכון... וגם הם רצו מהטוב הזה של האימון והליווי לחתונה.

- יש סטיגמה כזו שזה רק הבנות מגיעות לאימון...

- פעם זה היה נכון, היום בעקבות המודעות הרבה לעולם הרוח, לכך שדברים שאתה רוצה שיקרו בחוץ- אתה פותר בפנים.. והרבה גם בזכות פרוייקט 252 שזה המקום להחמיא לו- אנשים מחפשים מאמנים מקצועיים. בחור אחד הגיע אלי דרך מישהי שיצא איתה, והיא אמרה לו, "אתה אחלה, רק שאתה מלא פחדים- לך למיכל ונחזור אחרי זה מבחינתי". ויש כאלה שבדייטים נחשפו לסיפורי 'פעם הייתי הרבה יותר מרצה.. הלכתי לאימון ומאז אני יודעת לדבר את עצמי לעולם...' ועוד שכאלה, והם רצו גם.

עד לא מזמן הרבנים היוו את הכתובת הבלעדית להתייעצויות בנוגע להצעות, לליווי במהלך הקשר.. והרבה חכמת חיים גדולה עזרה והדריכה בדרך. לצערינו מאז שתופעת הרווקות העצימה, גם בכמות וגם באיכות.. יש צורך ביותר מזה. המגמה כיום היא שכל ישיבה תהיה בקשר ישיר עם איש מקצוע שמכיר את החבר'ה. עם הדרכות לקבוצות קטנות לפני שבכלל יוצאים לעולם הפגישות, ופרטני במקרה שלא הולך שם משהו....

- מה יש בלימודים שהוא מעבר לחכמת חיים ישרה?

יש הרבה מקרים של חסמים נסתרים, כאלה שבכלל לא קשורים למה שקורה בקשר עצמו, הם פנימיים, מחשבתיים, תפיסתיים.. יכול להגיע בחור שממש רוצה להתחתן, אבל בפנים יש משפט פנימי שאומר 'נישואין זה כלא' משפט שנבנה מחוויות שעבר ודברים שראה... אז כל פעם הוא יפסול על משהו אחר, כי התת מודע שלו לא מוכן שזה יקרה, הוא שומר עליו...



ואנחנו בקורס לומדים על כל החסמים האלו- ולומדים איך לצאת מהם. רוצה סיפור? הכרתי בחור מקסים, מטובי הלב האמיתיים האלה, עבודה טוב, לוחם לשעבר, שלא הצליח להתחתן והיה כבר בן 32, ידע לייצר דיבור עומק, לכבד, להיות הוא, בנות ממש רצו להתקדם איתו, ועדיין, כלום... אחרי בירור ושאלון מקיף, הבנו שאם הוא יתחתן יהיה מי שיפגע מהדבר, אבא שלו, שהוא אלמן, שכל ילדיו ב"ה התחתנו, והוא היחיד שנמצא איתו ביום יום, ואין לו לב לעזוב ככה את אביו.

הבנו שלעזוב ממש הוא לא יכול, אבל אם הוא יגור ממש ליד, ואשתו תדע שזה חלק מתפקידיו בחיים, הוא יכול וגם ממש ישמח להתחתן.

-"אבל מי תסכים לזה?" הוא שאל.

-"משהי שתעריך אותך עוד יותר על כיבוד ההורים שלך".

ואכן אחרי חודשיים הוא סיפר שהוא נפגש כבר ארבע פעמים עם משהי שממש בפגישה השניה הוא סיפר לה על אבא שלו, והיא ממש העריכה, אין לה בעיה לגור בסביבה כי ההורים שלה גרים במושב ליד... זכיתי להיות באירוסין שלו ולהבין מקרוב כמה הוא בעל מידות ובמה היא זכתה. כן, כן, יש כאלה מקסימים ממש רווקים גם בגילאים האלה...

בוגרי הקורס צילום: אימרי פרל

-מיכל, מתי התחלת לקבל גברים לקליניקה? זה לכתחילה?

כשזכיתי לגור ברמת גן ולהיות חלק מקהילת הישיבה, הרב יהשוע שפירא שהכיר את עבודתי עם נשים, שלח אלי פעם בחור שבאמת היה צריך עזרה בעניין. ולאחר כמה מפגשים, זיהוי בעניין הלא פתור- הפחד השתחרר, והבאה שהכיר כבר הובילה לקשר ארוך ורציני, קשר שבו עבר עוד הבנות ודיוק - והקשר הבא היה כבר עם אשתו. כל הנושא עבר גם אישור של הרב יעקב אריאל, רבה של רמת גן, וכאן המקום לספר ולהודות לרב, שעזר לי מול מקרים מאוד מסובכים הילכתית במשך השנים.

מאז הגיעו מידי פעם עוד בחורים מישיבת רמת גן, וחבריהם, ונוספו עוד דרך הרב יואב מלכא ממכון מאיר, ומשם כשהכמות החלה להיות גדולה מידי, החלטתי שאני צריכה להכשיר עוד כמה מאמנים שיעבדו באותה השיטה, והם יקבלו את הגברים.

כך בעצם הגיע לעולם מחזור א' של מאמנים- זה באמת היה אירוע. הגיעו רמי"ם מישיבות, רבני שכונות שמגיעים אליהם רבים, הגיעו אנשי חינוך שפוגשים בוגרים רבים לא נשואים ורוצים לעזור, הגיע גם בחור מישיבת מיר הליטאית, הוא היה רווק הרבה שנים, והגיע במטרה לעזור לחברים שהוא יודע מקרוב את כאבם, ואפילו צלם אחד שחווה על בשרו את הרווקות, ועוד אברכים, כאלו שחווים בישיבה את המקום הזה אצל חבריהם.

לימוד מתוך התנסות-

התחלנו את ההתנסות עוד במהלך הלימודים- וזה היה מרתק. כבר בשבועות הראשונים החלו החבר'ה להחיל את התרגילים והכלים שלמדנו על רווקים סביבם, (ממש לא היתה להם בעיה למצא כאלה...) אחד שם מודעה בבית הכנסת, אחד בקבוצת הוואטצאפ של השכונה, עוד מישהו התנסה על קרוב משפחה... וכולם ראו עד כמה הכלים אפקטיביים ועובדים. הכח שמקבלים מעצם היכולת לעזור במקומות תקועים, הוא זה שנותן את הדרייב לעשות עוד.

אני נזכרת שהיה מישהו שהצהיר בתחילת הקורס שהוא מגיע פשוט כדי להעשיר את עצמו, ואחרי שהתחיל לעזור לאנשים, ומישהו אפילו התחתן לו ככה על הדרך, הוא אמר שהוא לא יכול שלא לעזור לעוד כשיש לו ביד כוח מושיע שכזה.

-מיכל, השוק כיום לא רווי מאמנים?

ממש לא, לצערנו יש חוסר גדול במאמנים מקצועיים, המטרה היא לייצר אנשי מקצוע כאלו בכל מוסד על תיכוני. תתאר לעצמך שבכל ישיבה יש אדם עם ידע בזיהויי פחדים, בניטרול חסמים, ביכולת להדריך את הרווקים עוד לפני שמתחילים, לעבור איתם על 'מודל אדם' להתאמה זוגית, וללוות אותם עד החתונה. מדהים. כל מוסד שמכבד את עצמו וחושב באמת על התפתחות תלמידיו, דואג למישהו שימשיך את כל החינוך הזה לכדי בית. תראה היום לכל ישיבה תיכונית רצינית , לכל אולפנה ומדרשה, יש רכזי בוגרים, למה? כי כולם הבינו שאלו שלא התחתנו, צריכים איזשהו חיבור לשרש כדי לא למצא את עצמם בחוץ, רבים לא מוצאים את מקומם, גם בהיבט הדתי. אז בואו נדאג שכולם יתחתנו - אפשר לעשות את זה.

המקצוע הזה הוא אחד הדברים שממש באותו הרגע בו אתה עובד, את גם עושה גם מצווה, גם מעניק עזרה עצומה במקום הכי משמעותי של החיים וגם מפרנס בשפע את משפחתך.

יש מתלמידיי ששילבו את האימון יחד עם היותם מחנכים, רמים בישיבות ויש כאלה שפתחו קליניקות רציניות, והם ממש עזבו את עבודתם הקודמת והתחילו לחתן...

-מיכל מה נותן לך את האושר הכי גדול בהקשר הזה?

הכי מדהים זה בקליניקה ללוות אדם, מרגע הפיצוח של מה באמת גורם לעיכוב שלו לקרות ועד השלב בו הוא משנה את הדפוס הזה ומצליח לגרום לדברים להיעשות אחרת... ולבסוף לראות אותו הופך מאדם מתוסכל, לפעמים ממש שבור, לאדם שמח, אוהב, אהוב... ועכשיו כשזה מגיע מעוד אנשים שהכשרת.. לראות בקבוצת הוואטצאפ של המאמנים עוד מזל טוב חדש מצטרף למזלטובים הרבים שנאספים שם- זה באמת מרגש ממש. אתה יודע שעוד אדם, מוצא את אהבתו, בונה את ביתו, וממשיך לבנות את עם ישראל. מוזמנים להיות חלק מההצלחה הגדולה והשליחות הענקית, במחזור ג', לקורס ההיברידי, ההרשמה בעיצומה:בית הספר למאמנים מרווקות לנישואין.