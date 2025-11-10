כשלושה עשורים לאחר אחד הפיגועים הקטלניים נגד הקהילה היהודית באמריקה הלטינית, עצרו הרשויות בוונצואלה חשוד מרכזי במעורבות בפיגוע ההתאבדות בטיסה 901 של חברת "אלאס צ'יריקנס", שאירע ב-19 ביולי 1994.

החשוד, עלי זכי האגי ג'ליל, אזרח ונצואלי ממוצא לבנוני, נתפס באי מרגריטה במדינת נואבה אספרטה, במבצע משותף לרשויות המקומיות, אינטרפול וסוכנויות מודיעין בינלאומיות. ג'ליל נחשב למי שתיאם את הלוגיסטיקה והתחבורה עבור המחבלים שביצעו את הפיגוע.

הטיסה יצאה מקולון לעיר הבירה פנמה סיטי, ובמהלכה התפוצץ המטוס באוויר. כל 21 הנוסעים ואנשי הצוות נהרגו במקום, מתוכם 12 מקרב הקהילה היהודית המקומית.

חוקרי הפיגוע קבעו כי מחבל מתאבד העלה למטוס חומר נפץ שהוסתר במכשיר קשר, ופוצץ אותו במהלך הטיסה.

הפיגוע התרחש יום לאחר מתקפת הטרור על בניין הקהילה היהודית AMIA בארגנטינה, שבה נרצחו 85 בני אדם. לפי גורמי מודיעין, שני הפיגועים היו פעולות מתואמות של חיזבאללה נגד מטרות יהודיות ברחבי היבשת.

לאורך השנים נתקלה החקירה בקשיים, בין היתר בשל אי-שיתוף פעולה בין-מדינתי וחוסר יציבות פוליטית. בשנת 2017 נפתחה החקירה מחדש בעקבות מידע פורנזי ומודיעיני שקישר את ג'ליל וחשודים נוספים מהאזור לפיגוע.

בשנת 2024 הציע משרד החוץ האמריקני פרס של חמישה מיליון דולר עבור מידע שיביא ללכידת המעורבים. שירותי הביטחון של פנמה, בסיוע גורמים ישראלים ואמריקניים, איתרו את מקום הימצאו של ג'ליל.

לפי גורמים רשמיים, ג'ליל חי במשך שנים תחת שמות בדויים ופעל ברשתות מקומיות המזוהות עם חיזבאללה. משרד הפנים של ונצואלה הודיע כי הוא יישאר במעצר לקראת הליכי הסגרתו לפנמה.

התובעים בפנמה הודיעו כי יגישו בקשת הסגרה רשמית בימים הקרובים. הרשויות בוונצואלה טרם הודיעו אם ישתפו פעולה, אך ציינו כי המעצר בוצע בסיוע האינטרפול וה-FBI.

ג'ליל צפוי לעמוד לדין בגין רצח בכוונה תחילה ופשעים נגד ביטחון המדינה, ואם יורשע - יישא עונש מאסר עולם.