אלפי תלמידים ותלמידות מ-178 מוסדות חינוך ברחבי הארץ השתתפו בכנס השנתי של ארגון 'לאורו נלך', הפועל במסגרת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

הכנס התקיים במרכז הקונגרסים בנייני האומה בירושלים והוקדש להוקרת בני הנוער המתנדבים לאורך השנה, לצד הצדעה מיוחדת לחללים שנפלו במלחמה - רבים מהם היו בעברם מתנדבים במסגרת הארגון.

במהלך האירוע התקיימו מיצגים מרגשים, אשר שיאם היה בהעלאת שמות הנופלים - תלמידים אשר החלו את דרכם כמתנדבים בגיל צעיר והמשיכו למסירות נפש כלוחמים. סרט מיוחד שהופק לרגל הכנס תיאר את משמעות ההתנדבות הקבועה בשטח, בין השאר דרך סיפורו של יקיר לוי הי"ד, תלמיד ישיבת שדה יעקב שהתנדב במסגרת 'לאורו נלך'.

לדברי מארגני האירוע, אחת ממטרות הכנס הייתה לחשוף את הנוער לתובנה המחברת בין הנתינה שבצעירותם לבין הבחירה להילחם ולהקריב למען העם והארץ. "זוהי הקרקע ממנה צומחים הנותנים הגדולים של דורנו", ציינו.

צילום: חיים טויטו

במהלך הכנס התקיימה שירת המונים מרגשת לשיר 'אור גדול', ובקרוב יופק קליפ חגיגי של בני נוער מתנדבים מכל רחבי הארץ, שיוקדש לחיילים, לפצועים ולמשפחות השכולות לקראת חג החנוכה. "מעשה טוב אחד מאיר את העולם כולו" - זהו המסר שנשא הכנס כולו.

בין המשתתפים באירוע היו גם תלמידים מהחינוך המיוחד, אשר לוקחים חלק בפעילות ההתנדבותית של 'לאורו נלך' לאורך כל השנה. את בני הנוער בירכו השר בצלאל סמוטריץ והשרה אורית סטרוק, אשר שיבחו את רוח הנתינה, ההובלה והעשייה.

צוות 'לאורו נלך', בראשות המנכ"ל הרב בני וורצמן, הסמנכ"ל קובי כהנא והמנהל החינוכי יקי מנדלסון, לצד מנהלי המחוזות, הביעו הערכה עמוקה לנוער ולצוותי החינוך המלווים את התהליך לאורך כל הדרך, תוך אמונה בכוחו של מעשה טוב להניע שינוי בחברה כולה.