בישוב עפרה, מיישובי אמנה החוגג בימים אלו 50 שנה להיווסדו, פרסמו מסמך עקרונות חדש שיעצב את דרכו של הישוב בעשורים הבאים.

תחת הכותרת "חזון עפרה" מוצגים חמישה סעיפים מרכזיים המבטאים את שאיפת היישוב לשלב בין אמונה, קהילה, אחריות לאומית ופיתוח ההתיישבות.

המסמך נפתח בהצהרה המדגישה כי שורשי החזון נובעים מתוך "מחויבות לאמונת ישראל ולדרך התורה", ומתוך תחושת חיבור לעם, למדינה ולחיי קהילה של חסד ושלום.

החזון כולל חמישה סעיפים עיקריים: בניין הרוח, קהילה, אחריות לאומית, התיישבות ופיתוח היישוב.

בסעיף הראשון מדגיש היישוב עפרה את מרכזיות "חיים של תורה ותפילה" ואת השאיפה להוות מנהיגות ערכית שתנחיל רוח ומשמעות לחיים הלאומיים בארץ. בסעיף הקהילתי נכתב כי היישוב מקיים אורח חיים של ערבות הדדית וחסד, תוך שאיפה לשותפות והשפעה של כלל חברי הקהילה על המרחב הציבורי.

הסעיפים הבאים עוסקים באחריות הלאומית ובהתיישבות. על פי המסמך, הקהילה רואה עצמה שותפה פעילה במשימות הלאומיות של העם והמדינה, ופועלת להגברת המעורבות הציבורית של תושביה.

בתחום ההתיישבות נכתב כי עפרה מהווה "נקודת היאחזות חלוצית באדמת ארץ ישראל ובחבל בנימין", וכי פיתוחה נחשב "משימה לאומית והיסטורית המבטאת אמונה בזכותנו על הארץ".

הסעיף החמישי מתמקד בפיתוח היישוב עצמו בתחומי החינוך, התרבות, הדיור והסביבה, במטרה לשפר את רווחת התושבים ולבסס עצמאות כלכלית שתאפשר צמיחה ושגשוג.

אחת הדוגמאות לכך היא שכונה חדשה של בתי אמנה בישוב שנמצאת בשלבי אכלוס מתקדמים. בישוב מדגישים כי החזון החדש אינו נועד רק להצהרה, אלא משמש תוכנית פעולה לשנים הקרובות, המחברת בין יסודות האמונה והערכים לבין יעדיה המעשיים של ההתיישבות.