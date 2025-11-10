צה"ל פתח הבוקר (שני) בתרגיל צבאי רחב היקף במרחבי יהודה ושומרון, הבקעה ועמק הירדן.

התרגיל, הנקרא "שאגת הארי", יימשך לאורך שלושה ימים, ויתמקד בהגברת המוכנות המבצעית למגוון תרחישים בזירות השונות.

בתרגיל משתתפים כוחות פיקוד המרכז, יחידות מיוחדות, חיל האוויר, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, זרועות נוספות בצה"ל וכוחות ביטחון נוספים.

במהלך ימי התרגיל יתורגלו תרחישי הסלמה תוך שימוש ביכולות מבצעיות, מודיעיניות וטכנולוגיות. בנוסף, יופעלו רחפנים, דימוי אויב ואמצעי לחימה שונים, ותורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס באזור.

מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תוכנית האימונים השנתית של צה"ל לשנת 2025, כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים.

עוד נמסר כי במקרה של אירוע אמת, התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.