בין גז, ביטחון ואחריות ליהדות אירופה

שרון פרדו

פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, שהתקיימה ביום שישי האחרון בוושינגטון, סימנה ציון דרך חשוב ביחסי שתי המדינות. זו הייתה פגישתם השישית של שני המנהיגים, הידועים בקרבתם האישית והאידיאולוגית ובדיאלוג הישיר ביניהם, והיא נערכה על רקע מתיחות גוברת באירופה, המלחמה המתמשכת באוקראינה ומשבר אמון בין מערב ומזרח היבשת.

במרכז הפגישה עמדו שלושה נושאים: ביטחון אנרגטי, שיתוף פעולה גרעיני ותעשייתי ועתיד המלחמה באוקראינה. טראמפ העניק להונגריה פטור זמני מהסנקציות האמריקאיות על יבוא נפט וגז מרוסיה, מהלך שמבטיח את המשך אספקת האנרגיה הזולה ומחזק את יציבות המשק ההונגרי. שני הצדדים סיכמו גם על הרחבת שיתוף הפעולה בתחום הגרעין, שבמסגרתו תתחיל הונגריה לרכוש דלק גרעיני מארצות הברית ולפתח עמה כורים קטנים ומודולריים.

לקראת הבחירות הכלליות בהונגריה באפריל 2026, הנשיא טראמפ הצהיר בפומבי על תמיכתו באורבן, שאותו הנשיא כינה "הגדול מכולם." עבור ראש הממשלה ההונגרי מדובר בהישג מדיני, כלכלי וביטחוני משמעותי, המעניק לו רוח גבית בזירה הלאומית ובזירה האירופית. אורבן עצמו הגדיר את תוצאות הפגישה כפתיחת "עידן זהב" ביחסי ארצות הברית והונגריה.

עם זאת, מעבר לעסקאות, להסכמים ולהצהרות, היה מקום להעלות גם סוגיה רחבה נוספת, הלא היא האחריות למאבק באנטישמיות. בעידן שבו ארצות הברית ואירופה מתמודדות עם עלייה מדאיגה באירועים אנטישמיים, מן הראוי ששני המנהיגים ינצלו את הברית ביניהם ואת השפעתם כדי לקדם פעולה נחושה נגד גל השנאה העכור. מאז אירועי השבעה באוקטובר נרשמה עלייה חדה באירועי אנטישמיות, הסתה ואלימות נגד יהודים. בקמפוסים בארצות הברית מתועדות תקריות כמעט יומיומיות, ובערים רבות באירופה יהודים מסתירים את זהותם מחשש לביטחונם.

בשנתיים האחרונות הונגריה היא אחת המדינות החברות היחידות באיחוד האירופי שנוקטות קו של אפס סובלנות כלפי אנטישמיות. ממשלת אורבן אימצה אסטרטגיה לאומית למאבק בתופעה ותומכת בתוכנית האיחוד האירופי לקידום ולטיפוח החיים היהודיים ברחבי היבשת. אולם מאבק כזה אינו יכול להתנהל ללא הנהגה בינלאומית נחושה. לנשיא טראמפ יש את הכוח להשפיע על מנהיגי אירופה וברית נאט"ו כדי שיאמצו מדיניות תקיפה כלפי אנטישמיות ושתשלב חקיקה, אכיפה, חינוך והשקעת משאבים משמעותית.

יהדות אירופה ניצבת בצומת היסטורי. קהילות עתיקות שאפיינו את תרבותה ורוחה של היבשת מאבדות ביטחון ותחושת שייכות. אירופה ללא יהודים לא תהיה אותה אירופה. תרומתם של יהודי היבשת למדע, לאמנות ולתרבות היא נדבך מרכזי בזהותה של הציוויליזציה המערבית.

הברית שנרקמה בין טראמפ לאורבן יכולה להתעלות מעבר לשיתופי פעולה מדיניים, כלכליים ואנרגטיים ולהפוך לשותפות של אחריות כלפי העם היהודי. אם תופנה גם למאבק באנטישמיות ולטיפוח החיים היהודיים, הברית הזאת תוכל לשמש סמל לכך שבצד האינטרסים הקרים עדיין יש מקום גם למחויבות ולהגנה על הקהילות היהודיות בארצות הברית ובאירופה.

הכותב הוא עמית מחק בכיר במכון למדיניות העם היהודי JPPI, ופרופסור ללימודים אירופיים ויחסים בינלאומיים במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.