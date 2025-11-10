ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך הבוקר (שני) על חתימתו של מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, על קביעת תחומי שיפוט סופיים לארבעה יישובים חדשים בשומרון - ובראשם היישוב שא-נור, שפונה במסגרת תכנית ההתנתקות לפני כעשרים שנה.

במהלך החודשים האחרונים פעלו דגן והמועצה בשיתוף עם גרעין שא-נור, מנהלת ההסדרה וגורמים במשרד הביטחון לתיאום ואישור הצו. המהלך התקדם באחריות השר בצלאל סמוטריץ', וראש מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון יהודה אליהו.

הישובים הכלולים בצו הם: שא-נור, חוות יאיר, טל מנשה ומעוז צבי. קביעת תחום שיפוט מהווה שלב משפטי ומנהלי הכרחי בדרכה של נקודת התיישבות להפוך ליישוב מוסדר, ומאפשרת קידום הליכים תכנוניים והקמת תשתיות.

“אני מבקש להודות למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, על החתימה על הצו החשוב וההיסטורי, על תיקון עוול גדול ובעיקר על צעד ציוני וחשוב מאין כמותו גם להתיישבות וגם לחיזוק הביטחון", אמר דגן.

הוא הוסיף: "ברור לכל בר דעת היום שהסיבה המרכזית לגל הטרור בשנים האחרונות שרובו הגדול יצא מצפון השומרון הוא שההתיישבות שם נמחקה. הדרך היחידה להחזיר את הביטחון למדינת ישראל היא לחדש את ההתיישבות בצפון השומרון כפי שממשלת ישראל קבעה. אני מבקש להודות לשר בצלאל סמוטריץ' שדוחף בכל כוחו ברמה הממשלתית יחד עם מנהלת ההסדרה בראשותו של יהודה אליהו, שותפי אמת לחידוש ההתיישבות בצפון השומרון".

סמוטריץ' מסר: "מדובר בצעד משמעותי בדרך להסדרת ההתיישבות והפיכתה לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. ההחלטה על תחומי השיפוט החדשים נותנת יציבות, מאפשרת תכנון ופיתוח, ומבססת את גושי ההתיישבות בלב הארץ. אנחנו ממשיכים לפעול בעקביות, בשיקול דעת ובאמונה עמוקה - כדי להבטיח שכל נקודת התיישבות תהפוך ליישוב חזק, מוסדר ומשגשג. זו ציונות במיטבה, זו אחריות לאומית, וזה הצדק ההיסטורי של דור הבנים שחוזר לבנות את ארצו".