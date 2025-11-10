אלוף (מיל') הרצל בודינגר, ששימש מפקד חיל האוויר בשנים 1992-1996, הלך הלילה (שני) לעולמו והוא בן 82. בודינגר נפטר כשהוא מוקף בבני משפחתו ואוהביו.

בנו, תא"ל (במיל') אילן ביגר, ספד לו: "האלוף שלנו, תרתי משמע, נחת לאחרונה ונפרד מאיתנו. רגע לפני שהוא ימריא לתחנה הבאה שלו, זכה לפגוש את כל הילדים והנכדים שנפרדו ממנו, אחד אחד, באופן פרטי. אנחנו בוחרים לזכור את כל מה שהספיק בחייו, מעל שמונה עשורים, ולא את מה שהחמיץ".

לאחר שירותו הצבאי, כיהן בודינגר בשורת תפקידים אזרחיים בכירים, בהם יו"ר דירקטוריון ראדא תעשיות, נשיא עמותת חיל האוויר, יו"ר מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל, ויו"ר אוניברסיטת אריאל.

בודינגר התגייס לצה"ל בשנת 1959, ובמהלך שירותו ביצע 451 גיחות מבצעיות, הפיל שני מטוסי אויב והוביל עשרות מבצעי לחימה.

הוא שירת בטייסות מיראז', הוביל את הצוות האווירובטי של חיל האוויר, והיה בין המפקדים הבולטים בשני העשורים הקריטיים לעיצוב דמותו של החיל.

במהלך מלחמת ששת הימים תקף שדות תעופה במצרים ובעיראק והשמיד מטוסי אויב. מטוסו נפגע, והוא הצליח לנחות באילת כשהוא טס על מנוע אחד בלבד. ב-מלחמת יום הכיפורים הפיל מטוס מיג 17 בקרב אוויר בעומק סוריה, ובהמשך הפיל גם מיג 21 בלבנון.

בין תפקידיו הבולטים בחיל: מפקד טייסות, מפקד בסיס רמת דוד במהלך מבצע שלום הגליל, ראש להק אוויר, ראש מטה החיל וסגן צבאי למבקר מערכת הביטחון. בשנת 1992 מונה למפקד חיל האוויר בדרגת אלוף.

בודינגר השתתף אישית בתקיפה אווירית בלבנון במטוס F-16 בזמן כהונתו כמפקד החיל. ביולי 1996 סיים את כהונתו והעביר את הפיקוד לאיתן בן אליהו.