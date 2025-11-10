פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים שניסו להפר את הסגר הימי שהטילה מדינת ישראל על רצועת עזה, במסגרת משט "סומוד".

מהבקשה עולה כי חלק לא מבוטל מכלי השיט היו בבעלות ארגון חמאס, והבקשה מבוססת על הדין הבין-לאומי המעניק למדינות זכות לתפוס כלי שיט המנסים להפר סגר ימי ולבית המשפט סמכות להורות על החרמתם.

המדינה טוענת כי משט "סומוד" הגיע לאזור באוקטובר האחרון, והיה משט חסר תקדים בהיקפו ובתכנון, וכי "כלי השיט שלקחו חלק במשט, והאתגר המבצעי המכוון שהוצב בפני חיל הים; וכן במעורבותו המשמעותית של ארגון הטרור חמאס בהוצאתו אל הפועל".

לפי בקשת הפרקליטות, בפעימה הראשונה נעצרו 41 כלי שיט ביום הכיפורים ובפעימה השנייה, כשבוע לאחר מכן, הגיעו 9 נוספים. המדינה מוסרת כי על כלי השיט נמצאה כמות מזערית של ציוד הומניטרי - "פחות מ-5 טון במצטבר", וכי עובדה זו מצביעה על כוונותיהם האמיתיות של מארגני המשט לפרוץ את הסגר או לייצר פרובוקציה תקשורתית.

בנוסף טוענת המדינה כי חמאס פעל למימון המשט, לסנכרון בין ארגונים בינלאומיים ולרכש ספינות באמצעות חברת קש שבבעלות פעיל בארגון PCPA שהקים חמאס, ומכאן לטענתה נגזרים מניעים ביטחוניים חמורים שמצדיקים "תגובה משפטית תקיפה" והחרמה לצמיתות.

הפרקליטות מדגישה בבקשה כי החרמת כלי השיט נחוצה גם כדי להעביר "מסר הרתעתי נחרץ" לגורמים הפועלים נגד מדינת ישראל, וכי בימים אלו מתקבלות ידיעות על כוונה לארגן משט רב-משתתפים נוסף ועל איסוף כלי שיט נוספים על ידי המארגנים.