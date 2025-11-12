מאיה וזיו, שתיהן מתנדבות במסגרת מיזם 'לאורו נלך', מספרות בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס השנתי של 'לאורו נלך' על הפעילות, על מה שהן נותנות ומה שהן מקבלות ממנה.

זיו מתנדבת במחלקה האונקולוגית בשניידר דרך 'עזר מציון'.. לפחות פעם בשבוע היא מגיעה למחלקה, משוחחת עם הילדים החולים ומלווה אותם בתהליכים העוברים עליהם. מאיה מתנדבת בעמותת 'להושיט יד' המסייעת לילדים עם CP ומחלות מורכבות, כאשר עיקר הפעילות היא בשבתות ובחופשים על מנת להקל מעט על ההורים בהתמודדות עם האתגר.

"זה נותן כוח גם לך עצמך", אומרת מאיה. "כשנותנים מקבלים חזרה. זה כיף להיות עם הילדים, לראות אותם שמחים ולדעת שהם נהנו". זיו מוסיפה ומדגישה כי מעבר להנאה הכרוכה בפעילות עם הילדים יש בהתנדבות אלמנט מעצים ומחזק בתחושה שהילדים מקבלים ממנה והיא חשובה להם.

בהתייחס לשילובה של ההתנדבות כחלק מהמערכת הלימודית, המתכונת ההתנדבותית ב'לאורו נלך', אומרת זיו כי הערך המוסף שניתן להתנדבות מורגש ומודגש בעצם הבחירה של האולפנה להקדיש את הזמן להתנדבות במקום להוסיף עוד שיעורי מתמטיקה. מאיה רואה בשילוב ביטוי לחשיבות שהאולפנה רואה בהתנדבות כבסיס להפיכת התלמידות לטובות יותר בהיבט החברתי.

ולשואלים אם ההתנדבות לא סותרת את עולם המסכים בו נמצא הדור הצעיר, אומרת זיו: "אנחנו גם במסכים. יש מספיק שעות פנויות גם ללימודים וגם לזה, בעיקר כשההתנדבות היא חלק משעות הלימודים" את ההתנדבות היא רואה כמה שנותן משמעות נוספת ליומיום, מעבר לתנועת הנוער. מאיה משוכנעת שהערכים שנקלטים בתקופת ההתנדבות יישארו אצלה עוד שנים רבות, גם אחרי שנות הלימודים.