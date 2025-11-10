מתן צנגאוקר מגיע לריאיון חדשות 12

שורד השבי מתן צנגאוקר חושף את העימותים הישירים עם שוביו במהלך השבי - ומספר כיצד הגיב לאיומים, לשקרים ולהשפלות מצד המחבלים, למרות הסיכון הברור לחייו.

"היה אחד ספציפי שהיה מגיע כל ערב", סיפר צנגאוקר בראיון לחדשות 12. "הוא היה אומר לנו: הורדנו לכם היום 20 טנקים, רצחנו חיילים. הייתי אומר לו: זה לא יכול להיות, אין לכם את הכלים. כל פעם מחדש הייתי עונה לו - ומקבל מכות".

לדבריו, הסיבה לכך ברורה: "אני הרגשתי שאני צריך להגן על הבית. בסופו של דבר, הייתי בצבא, אני מאוד אוהב את המדינה שלי, וכאב לי לשמוע איך הוא מדבר על החיילים. הרגשתי שאני חייב לענות לו".

העיתונאית יולן כהן, שערכה את הריאיון וליוותה את אמו עינב לאורך כל תקופת השבי, אמרה: "הוא גרסה משודרגת של עינב". היא הוסיפה כי בזמן שהותו בשבי, המחבלים ניסו לשכנע אותו שישראל ויתרה עליו.

לדבריה, המחבלים ניסו להכניס בו ייאוש: "הם אמרו לו שישראל לא נלחמת עליו, אבל הוא סירב להאמין. הוא אמר להם: 'אני מכיר את המדינה שלי ואת המשפחה שלי'".

מאז שחרורו, נאלץ צנגאוקר להתמודד גם עם תופעות מכוערות ברשת. "יש אלפים שמפיצים תיאוריות שהוא בכלל לא היה בשבי, אלא הסתתר במצרים או בקטאר. זה פשוט מזעזע", אמרה. "אני שומעת את זה גם מאנשים נורמטיביים - ששואלים אותי 'מה באמת היה שם'. וזה נורא".