הזמר אליעד משיק שיר חדש ומרגש - “בכל דור ודור”. השיר, שמבוסס על מילים מתוך ההגדה של פסח, נכתב והולחן יחד עם אבי אוחיון והופק מוזיקלית על ידי מתן דרור.

לדברי המפיקים, השיר החדש "נוגע בלב המציאות הישראלית, בין ייאוש לתקווה ומתאר את תחושת הפחד לצד האמונה הגדולה שמלווה את העם הזה, בכל דור ודור".

"אליעד מבצע בכנות מרגשת תפילה אישית, שמהווה קול עבור דור שלם המבקש קצת נחמה", הם מספרים, "השיר משלב טקסט שכל ישראלי ויהודי מכיר מילדות, שנכתב על ידי חכמי המשנה והתלמוד והפך לחלק רשמי מההגדה לפני שנים רבות".

מילים:

בין ייאוש לתקווה

נרות דולקים עשה לי טובה

אל תסתיר פנים

אתה רואה מה קורה לי בפנים

מי יציל אותי היום

כשחושך כאן על פני תהום

שבכל דור ודור

עומדים עלינו לכלותינו

אבא תעזור אני לא כזה גיבור

שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

מלך העולם מצילנו מידם

מלך העולם מצילנו מידם

בין הכאב לשתיקה

אני פוחד שהשמש תשקע

אל תסתתר בשחקים

תראה לך פה כולם מחכים

ומי יציל אותי היום

כשחושך כאן על פני תהום

שבכל דור ודור

עומדים עלינו לכלותינו

אבא תעזור אני לא כזה גיבור

שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

מלך העולם מצילנו מידם

מלך העולם מצילנו מידם