בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס השנתי של מיזם 'לאורו נלך' במלאת 30 לפטירתו של הרב נריה זצ"ל, מספרת מנהלת בית הספר לחינוך מיוחד 'סיני' ברמלה, חיה ברקוביץ', על הקשר המיוחד שבין תלמידי בית הספר שלה ל'לאורו נלך'.

ברקוביץ' מספרת על העזרה שמעניקים תלמידי בית הספר שלה לאחרים כחלק מהחזון של בית הספר. "אנחנו רוצים להיות אלה שתורמים לקהילה, רוצים להוציא את התלמידים שלנו ממעגל הקבלה למעגל הנתינה, והם אלה שיוצאים להתנדב. אנחנו בשדר של אפס סובלנות למסכנות. אנחנו לא מסכנים. אנחנו שווים. אנחנו יכולים ואנחנו תורמים".

על הפעילות עצמה מספרת ברקוביץ' כי תלמידיה יוצאים להתנדבות בבתי קשישים, עם מתמודדי נפש, בבתי חולים ועוד. "בכל מקום שאנחנו נדרשים אנחנו יוצאים לתרום לקהילה יחד עם עמותת 'לאורו נלך', אבל אנחנו אלה שיוצאים לתרום".

וגם התלמידים עצמם מקבלים מהנתינה שלהם לאחרים. "הם מקבלים ביטחון מטורף", אומרת ברקוביץ'. "הם מגיעים ממקום שהם אלה שהכינו את הפעילות, הם שמנחים את מי שהם מתנדבים עבורו, אם מדובר באיפור לקשישות, אם בסיוע לתלמידי בתי ספר עם נכות קשה לקראת החגים. הם מכינים את הפעילות ומגיעים ממקום של עוצמה, מקום שבו הם אלה שנותנים מעצמם. יש להם סיפוק מטורף. הם מרגישים שווים, שהם יכולים".

על התגובה של מקבלי הסיוע מתלמידי בית הספר שלה, אומרת ברקוביץ' כי אמנם בהתחלה "זה קצת קשה לעיכול, אבל אנחנו משדרים שאנחנו מייצרים שיתופי פעולה. אנחנו לא אומרים שבאנו לעזור לכם אלא להיות יחד אתכם. זה המסר גם לתלמידים. אנחנו לא מקבלים תלמידים שבאים לעזור לנו, אלא פועלים בקונטקסט של שיתופי פעולה ורוצים דברים שהם לא חד פעמיים. מי שתורם הוא גם נתרם".