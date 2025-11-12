תמי אמסלם, מחנכת כיתה י"ב באולפנת צפירה, היא גם רכזת מיזם 'לאורו נלך' באולפנה מזה כ-15 שנים.

בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס השנתי של 'לאורו נלך' היא מספרת על הערך החינוכי המוסף שרואה האולפנה במיזם ההתנדבות המיוחד.

בדבריה היא מציינת את החשיבות שרואה האולפנה בהישגיות הלימודית ובהוצאת התלמידות כשבידיהן תעודת בגרות עם ציונים גבוהים, אך עם זאת "חשובה לנו גם ההצטיינות החברתית. אנחנו מחנכים אותן לאורך כל השנים לנתינה, גם אם זה על חשבון לימודים. זה כלום לעומת הערך הגדול של היציאה החוצה אל הקהילה. את הלימודים ישלימו, אבל משהו שיילך איתן לאורך כל החיים זו הדוגמא האישית וזה החינוך. אנחנו רואים בכך ערך עליון".

אמסלם מספרת כי בתחילת הקשר בין האולפנה למיזם "זה התחיל בקטן", ולאורך השנים "הבנות מתנדבות מעבר לשעות באינסוף של התנדבויות, בשעות אחר הצהריים, בחופשים, בקייטנות ועוד. הן אלה שבאות אלינו ומבקשות ליזום עוד, אם זה למען חיילים, למען משפחות מפונים בשנות המלחמה. הן שואלות מתי נלך למרכז לנפגעי נפש ועוד... זה מדהים".

על הכנס השנתי בו נפגשות התלמידות עם מתנדבות מכל רחבי הארץ ועם גודלו של מיזם 'לאורו נלך', אומרת אמסלם כי מדובר בהעצמה של הבנות מתוך הבנה שהן חלק מפרויקט ענק, "שהן לא לבד במערכה", וזאת מעבר למפגש עם חברות מכל הארץ שמתברר שגם הן חלק מהפרויקט.

"זה לא רק המופע הגדול. אצלנו זה גם ביומיום השוטף", היא אומרת ומספרת על הסדנאות שמועברות לבנות לאורך השנה על ידי רכז 'לאורו נלך', יניב, להעצמה אישית וכהכנה למשברים שגם הם מגיעים תוך כדי הפעילות ההתנדבותית.

בדבריה היא מעירה כי לא רק לאורם של הרב נריה ואברהם אבינו מתקיים המיזם, אלא גם לאורן של האמהות ולאור הדוגמא האישית שלהן עצמן.