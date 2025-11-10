האמירה של לזימי נגד רוטמן ערוץ כנסת

עימות סוער נרשם היום (שני) בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, כאשר ח"כ נעמה לזימי (העבודה) הטיחה ביושב ראש הוועדה ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית) את הביטוי החריג: "רצחת וגם ירשת", תוך כדי דבריו.

רוטמן אמר בדיון: "אנחנו נמצאים עכשיו בימים שלאחר ציון רצח רבין, בשבוע שעבר", ולזימי התפרצה לדבריו והשיבה: "רצחת וגם ירשת". בעקבות כך, רוטמן הורה לה לצאת מהדיון.

לפני עזיבתה את הדיון, אמרה לזימי: "לדבר על רצח רבין אחרי ההסתה של מי שהיה ברשימה שלך - בן גביר היה ברשימה שלך, אתה רצת עם בן גביר".

ח"כ אריאל קלנר (הליכוד), שנכח בדיון, הגיב לדברים ואמר: "הלקח שלהם מרצח רבין זה שמותר להסית, רק לא נגד רבין. נגד נתניהו מותר".