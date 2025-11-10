עימות סוער נרשם היום (שני) בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, כאשר ח"כ נעמה לזימי (העבודה) הטיחה ביושב ראש הוועדה ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית) את הביטוי החריג: "רצחת וגם ירשת", תוך כדי דבריו.
רוטמן אמר בדיון: "אנחנו נמצאים עכשיו בימים שלאחר ציון רצח רבין, בשבוע שעבר", ולזימי התפרצה לדבריו והשיבה: "רצחת וגם ירשת". בעקבות כך, רוטמן הורה לה לצאת מהדיון.
לפני עזיבתה את הדיון, אמרה לזימי: "לדבר על רצח רבין אחרי ההסתה של מי שהיה ברשימה שלך - בן גביר היה ברשימה שלך, אתה רצת עם בן גביר".
ח"כ אריאל קלנר (הליכוד), שנכח בדיון, הגיב לדברים ואמר: "הלקח שלהם מרצח רבין זה שמותר להסית, רק לא נגד רבין. נגד נתניהו מותר".