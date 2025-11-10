לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה בקשת הפרקליטות להחרים 47 כלי שיט שהיו במשט ה'צומוד', משט הפרובוקציה לעזה, וזאת מאחר ומדובר בכלי שיט שהיו שייכים לחמאס.

בראיון לערוץ 7 מספר גלעד אך, מנכ"ל 'עד כאן', הארגון שריכז את המידע שהוביל לבקשת הפרקליטות, על כל מה שקדם לבקשה ועל מה שצפוי במידה ואכן הבקשה תתקבל.

אך חוזר בדבריו לראשיתו של מחקר המשטים בשנת 2017 כאשר ארגונו שיגר בחורה שבדית למעין משימת ריגול בקרב מובילי המשטים. אותה בחורה שהשתלבה בארגון שעסוק בהתנכלות לחיילי צה"ל ביהודה ושומרון, ובארגון זה היא התקדמה בסולם הדרגות והאחריות ומתוך כך נחשף קיומו של חמאס אירופה.

למעשה, מספר גלעד אך, "אחמד יאסין שלח בשנות התשעים עשרות סטודנטים מהאוניברסיטה האיסלאמית בעזה לבירות אירופה ושם הם הקימו תאי חמאס בקהילות האיסלאמיות שהגיעו מפקיסטאן, אפגניסטאן ומהמזרח התיכון, ולאט לאט הם הפכו לגורם משפיע בקהילות הללו, הם נכנסו לפרלמנטים, הקימו ערוצי תקשורת וארגונים. הרשת הזו מוגדרת כגורם עוין, גם אם לא ברמת חמאס עזה. הם אלה שיזמו את כל אירוע המשטים עוד מימי המרמרה".

מוסיף אך ומספר כי אותה בחורה שבדית שנשלחה למשימת הריגול השתלבה בארגונו של זאהר אל בריאוו'י, ראש מפקדת החמאס באירופה, והתיעוד המצולם של פעילותה במשרדו הוכיח כיצד לחמאס יש זרוע אירופית שמפעילה את המשטים. "אותה בחורה הפכה למנהלת של אחת הספינות במשט מאי 2018 והבנו שראש מפקדת החמאס באירופה הוא שמניע את כל התהליכים, הוא שמביא תרומות ממסגדים, מביא תקציבים מארגונים איסלאמיים, קונה ספינות, חובר לארגוני BDS, מעלה על הספינות ושולח אותם".

המציאות הזו, מסביר אך, נוחה מאוד לחברי פרלמנט אירופאיים לא מוכרים שמוצאים במשטים פלטפורמה פרסומית. "הם מתראיינים לפני המשט, ואחרי שהם נעצרים ומשוחררים מתראיינים ומספרים על הכלא הישראלי ועד כמה החיילים הישראלים נוראיים ומבצעים רצח עם".

בהתייחס למשט האחרון מציין אך כי מדובר בכאלף פעילים שהגיעו ב-47 ספינות כאשר המשט זוכה לליווי צבאי של ספינות טורקיות ספרדיות ובחלק מהזמן גם איטלקיות. "זה הפך מאירוע של עמותות שמאל קיצוניות לאירוע בינלאומי מדינתי. הראנו שהארגונים האלה מקבלים כספים והנחיות ישירות מחמאס".

על מנת להביא את הפרקליטות להגשת הבקשה בבית המשפט נצרך היה מחקר ממוקד המתייחס למשט שיצא מהולנד ומאחוריו אמין אבו ראשד שהוכנס לכלא ההולנדי לתקופה של שנתיים, אבל צוותו המשיך לפעול מבחוץ והוא שהוציא את המשט.

אך מציין שהמידע שהוצג על ידי ארגונו התחבר לממצאי שלל שצה"ל תפס ברצועת עזה, וכל אלה העידו על הקשר ההדוק בין חמאס עזה למארגני המשטים."חשוב שהמדינה תבין שהדוקטרינה של ארגוני הביון שלנו חייבת להשתנות. עד עכשיו התמקדו במה שמדמם, בפיגועים ובחגורות נפץ, אבל הפעילות שמשחירה אותנו בעולם מכשירה הרג של יהודים. חייבים להילחם בזה גם בכלים של ארגוני הביון. אם נתעלם זה מאפשר התרת דם יהודי".

ומה באשר ליום שאחרי, במידה ובית המשפט יקבל את בקשת הפרקליטות ויאשר את החרמתם של כלי השיט? "יש הרבה נפגעי טרור שתבעו את חמאס. מדובר במיליארדים. האתגר אחרי פסק הדין הוא למצוא נכסים של חמאס. כל ספינה כזו יכולה לעלות חצי מיליון דולר. ניתן יהיה למכור אותן לסקיפרים ולהעביר לנפגעי טרור", הוא אומר ועל השמועות לפיהם חמאס נערך כבר כעת לעוד משטים, הוא מוסיף כי ככל שיגיעו יותר כלי שיט הדבר יאפשר חילוט והחרמה של עוד כלי שיט לטובתם של נפגעי הטרור בהתאם לפסקי בתי המשפט.