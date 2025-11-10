מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט חתם היום על תחום השיפוט של 13 ישובים חדשים ובהם גם שא נור.

זאת בעיצומו של קמפיין תקיף המגדיר אותו כמי שרודף את נוער הגבעות, חלוצי הדור הנוכחי. בראיון לערוץ 7 מבקר ראש מועצת בית אל, שי אלון, בחריפות את הקמפיין ואת העומדים מאחוריו.

לנוכח הקמפיין נגד האלוף ומנגד פעולותיו המרחיבות את ההתיישבות, שאלנו את שי אלון מיהו למעשה האלוף, ובמענה הוא בוחר להתמקד בתחילה באירוע החתימה על תחומי השיפוט של הישובים החדשים: "מדובר באירוע דרמטי שמשמעותו שהחל מרגע זה יתווספו למועצות עוד ישובים. מדובר בצעד פורמאלי שמאפשר עבודה מול משרדי הממשלה בהתאם לכמות הישובים", אומר אלון ומציין את הקושי לתקצב גבעות וחוות כל עוד אינן מוגדרות באופן רשמי כחלק מהישובים.

"את המהלך הובילו השר סמוטריץ' והצוות שלו במנהל האזרחי, אבל בסוף זה מגיע לאלוף הפיקוד שהוא הריבון, כי ריבונות עדיין אין, והרגע שהוא חותם הוא אירוע דרמטי. אני משוכנע שמדובר באחד הימים המשמחים ביותר עבורו", אומר אלון ומדגיש כי לא מדובר בחתימה הניתנת באופן אוטומטי אלא "במהלך שנתון לסמכותו של האלוף" ובמקרה זה "יש כאן הלימה בין ההחלטה לבין רוחו של המפקד. מדובר במי שחירף את נפשו בכל התפקידים ולאורך כל ההיסטוריה שלו. הוא גדל במוסדות של יהודה ושומרון, הוא אהב ואוהב את כור מחצבתו, בניגוד לכאלה שמתכחשים לכור מחצבתם".

"יש אלופים שהיו גוררים רגליים כי לא היו רוצים להיות חתומים על אירוע שכזה, אבל כאן מדובר באלוף שמוביל את התפתחות הישובים. כל החוות שצמחו בתקופתו כמפקד אוגדה וכמפקד הפיקוד זה מהלך דרמטי. זה תור הזהב של ההתיישבות", אומר אלון ומוסיף: "כמי שמכיר את ההיסטוריה של ההתיישבות, אני לא מכיר תקופה כזו, ומי שניתן להגדיר אותו כאבי החוות הוא אבי בלוט. בחוות הללו אנחנו קוטעים את החלום המטורלל של תכנית פיאד להשתלט על השטח. באפס תנאים האנשים שבחוות מנעו את ההשתלטות על שטחי C, ומי שמחזק אותם ושומר עליה זה הצבא".

מנגד, באשר לקמפיין החוצות התוקף את האלוף, אומר שי אלון כי מאחוריו עומדת "קבוצת בני בליעל, אנשים ריקים ופוחזים". לדבריו הוא משער מי עומד מאחורי הקמפיין המחייב תקציב לא מבוטל, אך אינו יכול לומר את הדברים מאחר ואין לכך ביסוס עובדתי וראייתי מוחלט.

"זה הצית אש בווטסאפ של ראשי ההתישבות ובאותו יום קרו שני דברים. הראשון הוא שאייל גלמן, ראש מועצת חברון, טיפס על העמוד הענק ובעצמו הוריד את השלט הזה כי הוא לא יכול היה לראות את החרפה הזו. הוא לא חיכה שמישהו יבוא ויוריד את זה. האירוע השני הוא שנשלח מכתב של כל ראשי הרשויות לתמיכה באלוף הפיקוד. המסר הוא שאנחנו, כמי שמנהלים את ההתיישבות כשליחיו של הקב"ה, אנחנו חתומים על כך שאנחנו מעריכים ומוקירים את פעולותיו של האלוף, וכל דבר אחר מנותק מהמציאות".

בדבריו מציין אלון את חשיבות הפנייה דווקא לקהל תומכי ההתיישבות. הוא מספר על אמהות המביעות דאגה לילדיהן, ובמענה הוא אומר להן: "אם אתן אמהות שדואגות לנערים הללו, אל תתנו לבנים שלכן להסתובב במקומות הללו".

על מובילי המעשים עצמם, אומר שי אלון: "מההיכרות רבת השנים שלי, מדובר בנערים שמגיעים ממשפחות עם קשיים מרחבי הארץ. מדובר בכמאתיים בני נוער שרובם מגיעים מחוץ להתיישבות, והנזק שהם עושים למפעל ההתיישבות ולמדינת ישראל, בשונה מנוער בסיכון שפוגע בעצתים ואבנים בדרום תל אביב ולא הרבה מעבר לכך, כאשר הם מכלים זעמם בכפר כלשהו זה אירוע שמתוחקר ברמת ארה"ב והאיחוד האירופי. גם ידידי ארה"ב לא עומדים מנגד והם קובלים כלפי הממסד שלנו ורוצים הסברים, למה החיילים לא הגנו על האוכלוסיה החפה מפשע".

לדבריו סוג כזה של שיח מסיט למעשה את הדיון מהעשייה ומהמהות. "אם אני אומר שחייבים למוטט את הרש"פ ושמחנה הפליטים ג'ילזון מאיים על הישוב שלנו, בית אל, וכך גם רמאללה, אתה מוסת בדיוני סרק על תג מחיר כי זה מה שתופס".

על הטענה שאותם בני נוער הם חלוצי הדור הנוכחי, הם אלה שבעקבות העובדות שהם קובעים בשטח יקומו אחרים ויבנו ישובים, אומר אלון כי בניגוד לתקופות מהעבר, ימי אובמה או ביידן, "היום אין שום מגבלה להגיע לשום נקודה בתיאום עם הצבא והמנהל האזרחי כדי ליישב אותה אחרי שמבהירים שמדובר בנקודה אסטרטגית חשובה. אין מגבלה לעשות מעשים ציוניים. כל דבר אחר מפריע ומחבל בהתפתחות ההתיישבות".

"מדובר באנרכיסטים שמקבלים לגיטימציה, רוכבים על מצוקות של נערים חסרי ישע והורסים להם את החיים. הם לא מובילים אותם לחוף מבטחים כי בסופו של דבר פותחים להם תיקים ואחר כך גם לא מגייסים אותם לצה"ל והאפשרויות שלהם בחיים מצטמצמות". את הדברים אומר אלון "כמי שהקים מסגרת לכמאה נערים בבית אל, ובקצה הם הגיעו לשירות משמעותי".

לדבריו מאחורי אותם בני נוער עומדים מי שמנצלים אותם למטרות זרות של תעמולה וגיוס כספים. "מי שתורם למקומות הללו תורם לדברים שאינם רצויים ואף מזיקים".